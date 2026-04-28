به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان(سمپاد) از امروز آغاز و تا روز یکشنبه هفته آینده (۱۳ اردیبشهت) ادامه دارد.

ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون بر اساس اطلاعات دریافتی متقاضیان واجد شرایط از طریق وزارت آموزش و پرورش از امروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵منحصراً از طریق تارنمای این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org آغاز و در روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ پایان می‌پذیرد. به متقاضیان توصیه اکید می‌شود در بازه زمانی تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.



زمان برگزاری آزمون، به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.



متقاضیان می‌توانند سؤالات خود را درخصوص موضوعات مربوط به شرایط و ضوابط آزمون و یا ایراد در اطلاعات دانش‌آموزی از طریق پنجره خدمات دولت الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانیmy.medu.ir (در بخش مربوط به پاسخ‌گویی به سؤالات مرتبط با ثبت‌نام در آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی)، درج و پاسخ خود را دریافت کنند.

همچنین متقاضیان می‌توانند سؤالات خود را صرفاً در مورد فرایند ثبت‌نام از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org مطرح کنند.

متقاضیانی که امکان ثبت‌نام ندارند یا در اطلاعات و مشخصات اعلامی آنها توسط وزارت آموزش و پرورش مشکلی وجود دارد (شرایط در صفحۀ ۴ دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام اعلام شده است)، باید حداکثر تا ۱۳ اردیبهشت به آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیۀ محل تحصیل مراجعه و وضعیت خود را پیگیری کنند تا اطلاعات آنها توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود؛ در غیر این‌صورت امکان ثبت‌نام در این آزمون برای ایشان وجود ندارد. این دسته از متقاضیان می‌توانند پس از برطرف شدن مشکل، در فرصت مجددی که تعیین شده ( پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) با مراجعه به تارنمای مذکور نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. بعد از اتمام این مهلت، زمان ثبت‌نام تمدید مجدد نخواهد شد.