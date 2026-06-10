افتتاح اولین شعبه روستا بازار گرمسار؛ ۲شعبه دیگر در شرف راه اندازی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب چهارشنبه در آیین افتتاح نخستین شعبه روستا بازار گرمسار بهره برداری این مجموعه را حاصل همکاری تنگاتنگ فرمانداری و سازمان تعاون روستایی دانست و افزود: رویکرد این مجموعه بر بهینه سازی خدمات به شهروندان است.

وی ادامه داد: از مزایای این مرکز می توان به تامین و عرضه مستقیم کالاهای اساسی و ایجاد بستری مناسب برای فروش محصولات کشاورزی و تولیدکنندگان بومی اشاره داشت.

فرماندار گرمسار این مرکز را راهی برای تحقق عدالت توزیع عنوان کرد و توضیح داد: افتتاح این مجموعه در راستای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار ‌و برنامه های توسعه ای دولت در دستور کار قرار داشته است.

همتی در توضیحات تکمیلی بیان کرد: تولید کنندگان روستایی در سطح شهرستان می توانند برای عرضه و فروش محصولات خود با مدیریت تعاون روستایی مراجعه داشته باشند.

وی از توسعه روستا بازار در سطح شهرستان خبر داد و افزود: با پیگیری های انجام گرفته دو روستا بازار دیگر تا ماه آینده در گرمسار افتتاح و بهره برداری می رسد.