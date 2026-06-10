ساحل خزر میزبان جشنواره زیست محیطی کودکان در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلامی ریک عصر چهارشنبه در مراسم جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی ویژه کودکان که به مناسبت هفته محیطزیست در طرح ساحلی گردشگری شیندان آستارا برگزار شد اظهار کرد: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و ارتقای آگاهیهای زیستمحیطی برگزار شده است.
وی با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت مدیریت طرح ساحلی و گردشگری شیندان و با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از کودکان و خانوادهها برگزار شد افزود: تلاش شد تا مفاهیم زیستمحیطی در قالب برنامههای جذاب و آموزشی به نسل آینده منتقل شود.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آستارا با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از بحرانهای زیستمحیطی دهههای اخیر ناشی از ناآگاهی و نبود شناخت کافی از مسائل محیطزیست است، افزود: تقویت فرهنگ حفاظت از طبیعت در میان اقشار مختلف جامعه، بهویژه کودکان و دانشآموزان، ضرورتی انکارناپذیر است و اینگونه برنامهها میتواند نقش مهمی در ارتقای دانش کاربردی و مهارتی آنان داشته باشد.
وی ادامه داد: اجرای ویژهبرنامههای آموزشی در کنار فعالیتهای سرگرمکننده، موجب تشویق و ترغیب کودکان به مشارکت در حفاظت از محیطزیست میشود و زمینهساز شکلگیری رفتارهای صحیح زیستمحیطی در آینده خواهد بود.
در این جشنواره، نمایش آموزنده محیطزیستی، اجرای موسیقی، مسابقه طنابکشی، پرواز بادبادکها و اهدای جوایز به کودکان شرکتکننده از جمله بخشهای مورد توجه خانوادهها بود.
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