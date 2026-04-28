محمدرضا سلامیریک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی پویش مردمی پاکسازی تالاب استیل با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ زیستمحیطی در جامعه اظهار کرد: هزینههای تخریب محیطزیست تنها محدود به طبیعت نیست، بلکه آثار آن در زندگی فردی، اجتماعی و حتی اقتصادی مردم نمایان میشود.
وی آموزش و مشارکت عمومی را دو رکن اساسی در کاهش آسیبهای زیستمحیطی دانست و افزود: دوستداران محیطزیست در اشاعه فرهنگ حفاظت و ایجاد یک فهم مشترک در جامعه نقش بسیار مهمی دارند و بدون حضور آنان نمیتوان به اهداف پایداری محیطزیست دست یافت.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آستارا با تاکید بر به ضرورت گسترش آموزشهای عمومی گفت: برای رسیدن به محیطزیست پایدار، باید در کنار توسعه و بهرهبرداری صحیح از منابع طبیعی، آموزشهای همگانی فراگیر شود. همه ما باید در یک گفتمان مشترک حرکت کنیم و حفاظت از محیطزیست را یک تکلیف اجتماعی و حتی شرعی بدانیم.
وی همچنین بر اهمیت نقش تشکلهای مردمی تأکید کرد و گفت: حضور فعالان محیطزیست، کوهنوردان، فرهنگیان و گروههای مردمی در کنار ایجاد بستر تعامل میان مردم و مسئولان، نقشی محوری در حفاظت از طبیعت دارد. در آستارا تلاش خواهیم کرد نهادهای مدنی را در این حوزه بیش از پیش تقویت کنیم.
در این پویش مردمی که با حضور فعالان محیطزیست، کوهنوردان، فرهنگیان، کسبه و جمعی از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برگزار شد، حدود یک تن زباله از حاشیه تالاب استیل جمعآوری و به محل دفن زباله منتقل شد.
