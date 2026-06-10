تولایی: روند قیمت مرغ در مازندران کاهشی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی عصر چهارشنبه در حاشیه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با اشاره به اولویت‌بندی تأمین و نظارت بر بازار مرغ، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در تأمین نهاده‌های تولید نداریم و به دلیل افزایش میزان جوجه‌ریزی نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته، قیمت مرغ در بازار روند کاهشی پیدا کرده و به تعادل رسیده است.

وی با اشاره به دغدغه مردم از تأمین کالاهای اساسی ویژه ماه محرم، افزود: مردم می‌توانند با اطمینان خاطر، مرغ و برنج مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تأمین کنند و نظارت‌ها برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی تشدید خواهد شد.

تولایی در ادامه از تخصیص ۱۷ هزار میلیارد تومانی تسهیلات برای تأمین مایحتاج بنگاه‌های اقتصادی استان خبر داد و گفت: به دستور رئیس‌جمهور و با پیگیری‌های استاندار مازندران، این تسهیلات بر اساس مطالعات کارشناسی به واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود تا چرخه اقتصادی استان تقویت شود.

معاون اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به بازبینی سیستم نظارت بر نانوایی‌ها تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان خرید نان بیش از نیاز واقعی است؛ از این رو مقرر شد مدل‌های نظارتی جدیدی از مبدأ کارخانه تا خبازی‌ها اجرایی شود تا ضمن جلوگیری از هدررفت آرد، دسترسی مردم به نان ارزان و باکیفیت تضمین گردد.

وی خاطرنشان کرد: سیستم سنتی نظارت و بازرسی که صرفاً بر جریمه متمرکز بود در حال بازبینی است و دستگاه‌های مسئول موظف به استفاده از مدل‌های نوین و هوشمند در کنترل بازار شده‌اند.