تولایی: قیمت مصوب مرغ در مازندران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی شامگاه یکشنبه در جلسه پیگیری ساماندهی قیمت مرغ با تأکید بر موضع قاطع استاندار مبنی بر خط قرمز بودن سفره مردم، گفت: تمام فرمانداران مأموریت یافتهاند تا با افرادی که در بازار عرضه مرغ اغتشاش ایجاد کرده و به دنبال سوءاستفاده هستند، برخورد کنند.
وی افزود: هرگونه اقدامی که نتیجه آن کوچکتر شدن سفره مردم باشد، منجر به تشکیل پرونده قضائی و در برخی موارد تغییرات حکومتی (اداری) خواهد شد تا جلوی سوءاستفادهها گرفته شود.
سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران خصوص قیمت مصوب مرغ اظهار داشت: در حال حاضر قیمت ۱۱۵ هزار تومان برای هر کیلو مرغ مورد تأیید است و قیمتهای بیشتر از آن، تخلف محسوب میشود.
تولائی دلیل کمبود مرغ در استان را خروج بیرویه مرغ زنده به سایر استانها عنوان کرد و گفت: مازندران اولین تولیدکننده گوشت سفید کشور است، اما کشتارگاههای ما با کمتر از ۳۰ درصد توان خود فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: بر اساس دستور استاندار، خروج مرغ زنده از استان کنترل شده و روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار قطعه مرغ زنده اجازه خروج دارند؛ با این حال به طور متوسط هر روز ۵۳۲ تن مرغ از استان خارج میشود که عمدتاً به سمت تهران میرود.
این مقام مسئول با اشاره به مصرف روزانه ۲۵۰ تا ۳۵۰ تن مرغ در استان، اعلام کرد: تصمیم گرفته شد که ۴۰ درصد از تولید مرغ استان با قیمت ۱۱۵ هزار تومان در ۷۲ فروشگاه منتخب در سراسر مازندران برای مصرفکنندگان عرضه شود.
تولائی همچنین از عرضه روزانه ۱۰۰ تا ۱۴۰ تن مرغ گرم و دستور استاندار مبنی بر توزیع ۲۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۹۰ هزار تومان خبر داد تا بخش زیادی از نیازهای مردم جبران شود.
وی در پایان بر حمایت از تولیدکنندگان، کشتارگاهها و سرمایهگذاران تأکید کرد اما یادآور شد که بزرگترین سرمایه، سرمایه اجتماعی است و نباید به بهانه حمایت از سرمایهگذار، سفره مردم تنگتر شود.
نظر شما