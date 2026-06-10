علی صادق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه در راه‌های استان آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت. در حال حاضر مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران‌شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود شده و این محورها یک‌طرفه هستند.

وی افزود: ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است، همچنین در محور هراز، محدوده سه‌راهی چلاو تا بایجان در هر دو مسیر با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

صادقی خاطرنشان کرد: تردد در دیگر راه‌های استان مازندران به صورت عادی و روان در جریان است و از نظر جوی نیز هیچ مداخله خاصی در محورهای مواصلاتی استان مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، زمان سفر خود را مدیریت کرده و از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.