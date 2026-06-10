توقیف خودروی حامل دام فاقد مجوز در معمولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، مأموران انتظامی شهرستان معمولان حین گشت‌زنی هدفمند در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو، ۱۸ رأس گوسفند مولد فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.

برابر نظر کارشناسان، ارزش این محموله قاچاق ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری یک نفر و معرفی به مراجع قضائی

در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم برخورد با قاچاق دام، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.