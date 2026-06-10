توزیع بیش از ۴ هزار بسته معیشتی و طبخ ۱۲۴ هزار پرس غذای گرم در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد خلفوند، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در قالب برنامه‌های دهه ولایت و امامت سال ۱۴۰۵ و در فاصله عید سعید قربان تا عید سعید غدیر خم، خدمات گسترده‌ای با مشارکت گروه‌های جهادی و مواکب مردمی در سطح استان ارائه شد.

توزیع بسته‌های معیشتی و غذای گرم میان نیازمندان

وی افزود: در این مدت، چهار هزار و ۴۷۲ بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند توزیع و ۱۲۴ هزار و ۲۷۰ پرس غذای گرم در مناطق مختلف استان طبخ و توزیع شد.

قربانی ۱۶۵ رأس دام و توزیع گوشت میان اقشار کم‌برخوردار

مسئول بسیج سازندگی لرستان ادامه داد: همچنین ۱۶۵ رأس دام قربانی و گوشت حاصل از آن میان اقشار کم‌برخوردار توزیع شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، یک هزار و ۳۸۴ دست پوشاک، چهار هزار و ۱۰۸ بسته گوشت قرمز و دو هزار و ۶۸ بسته گوشت مرغ نیز در اختیار خانواده‌های هدف قرار گرفت.

خدمات درمانی؛ ویزیت رایگان یک هزار و ۸۳۰ نفر

خلفوند با اشاره به خدمات درمانی ارائه‌شده در این ایام گفت: یک هزار و ۸۳۰ نفر از خدمات ویزیت رایگان بهره‌مند شدند و برای ۳۶۶ نفر نیز داروی رایگان تأمین و توزیع شد.

حمایت‌های اجتماعی؛ اهدای ۱۷ سری جهیزیه و آزادی یک زندانی

وی افزود: در حوزه حمایت‌های اجتماعی، ۱۷ سری جهیزیه به زوج‌های نیازمند اهدا شد و چهار مورد تأمین لوازم خانگی برای خانواده‌های کم‌برخوردار صورت گرفت.

خلفوند بیان کرد: همچنین ۱۴ واحد مسکونی محرومان بازسازی و یک زندانی نیز آزاد شد.

مشارکت در پویش اهدای خون و توزیع نان

مسئول بسیج سازندگی لرستان خاطرنشان کرد: در بخش فعالیت‌های عام‌المنفعه نیز ۳۶۷ نفر در پویش اهدای خون مشارکت کردند و ۶۸ هزار و ۷۵۰ قرص نان میان نیازمندان توزیع شد.

مشارکت ۳۱۲ موکب و ۴۱۶ گروه جهادی در خدمات‌رسانی

وی با بیان اینکه اجرای این برنامه‌ها با مشارکت گسترده گروه‌های مردمی انجام شد، تصریح کرد: در دهه ولایت و امامت امسال، ۳۱۲ موکب و ۴۱۶ گروه جهادی در اجرای برنامه‌های مختلف خدمت‌رسانی به مردم مشارکت داشتند.

تخصیص ۲۰۰ میلیون تومانی برای پشتیبانی از مواکب

وی افزود: در آستانه عید سعید غدیر خم، ۲۰۰ میلیون تومان توسط مجمع جهادگران سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه عملیات جهادی پهنه‌ای مرکز استان برای پشتیبانی و تقویت برنامه‌های مواکب در سطح استان جذب و تخصیص یافته است.