رشد ۶۷ درصدی نذورات قربانی در گلستان

عیسی بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد چشمگیر مشارکت خیران در پویش نذر قربانی امسال خبر داد و اظهار کرد: مردم نیکوکار استان با اهدای ۹۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نذورات، نقش مؤثری در حمایت از خانوارهای نیازمند ایفا کردند.

وی افزود: میزان نذورات جمع‌آوری‌شده در مقایسه با سال گذشته که ۵۸ میلیارد تومان بود، رشد ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۷ میلیارد تومان از طریق پایگاه‌های کمیته امداد و ۶۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز توسط مراکز نیکوکاری استان جذب شده است.

وی با اشاره به اهمیت شفافیت در فرآیند جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی افزود: تمامی نذورات در همان مناطق و محلاتی که جمع‌آوری شده‌اند میان نیازمندان توزیع شد تا ضمن حفظ اعتماد خیران، خانواده‌های کم‌برخوردار هر منطقه نیز از برکات عید قربان بهره‌مند شوند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان درباره نحوه توزیع گوشت قربانی گفت: بیماران مبتلا به سرطان، افراد صعب‌العلاج و زمین‌گیر که توانایی تأمین گوشت تازه را ندارند، در اولویت دریافت بسته‌های گوشت قرار گرفتند. همچنین خانواده‌های دارای ایتام و زنان سرپرست خانوار نیز از دیگر گروه‌های هدف این طرح بودند.

بابائی خاطرنشان کرد: شناسایی خانواده‌های نیازمند پیش از اجرای طرح توسط مددکاران انجام شده بود و گوشت‌های قربانی پس از ذبح و بسته‌بندی با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و شرعی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن میان جامعه هدف توزیع شد.

وی مشارکت گسترده مردم در این پویش را جلوه‌ای از روحیه همدلی و نوع‌دوستی مردم گلستان دانست و اظهار کرد: استقبال کم‌نظیر خیران و همراهی مراکز نیکوکاری، زمینه بهره‌مندی هزاران خانواده نیازمند از برکات عید قربان را فراهم کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان در پایان از تمامی خیران، نیکوکاران و دست‌اندرکاران اجرای این پویش قدردانی کرد و گفت: این همراهی ارزشمند بار دیگر نشان داد فرهنگ انفاق و کمک به نیازمندان در میان مردم استان جایگاه ویژه‌ای دارد.