کشف ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسی رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مرتبط با استخراج غیرمجاز رمز ارز در این شهرستان خبر داد و از کشف و توقیف ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در روزهای اخیر خبر داد.

عباسی اظهار کرد: با توجه به تأثیر فعالیت ماینرهای غیرمجاز در افزایش مصرف برق، تشدید ناترازی انرژی و وارد آمدن خسارت به شبکه توزیع شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به استخراج غیرمجاز رمز ارز در دادگستری پارسیان تشکیل شده است.

وی افزود: در اجرای دستورات قضایی شرکت توزیع نیروی برق با همکاری نیروی انتظامی موظف به شناسایی، کشف و توقیف مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز شده و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

رئیس حوزه قضایی پارسیان با بیان اینکه دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمز ارز در زمره کالاهای قاچاق قرار می‌گیرند، تصریح کرد: با متخلفان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد خواهد شد و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

عباسی خاطرنشان کرد: استفاده‌کنندگان از این دستگاه‌ها علاوه بر پرداخت هزینه برق مصرفی و جبران خسارات وارده به شبکه در مرتبه نخست به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲ برابر بهای برق مصرفی محکوم می‌شوند و در صورت تکرار تخلف انشعاب برق آنان به مدت ۶ ماه قطع خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضایی و ضابطان، افزود: طی روزهای گذشته ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان پارسیان کشف و توقیف شده و چندین پرونده نیز در این خصوص تشکیل شده است که با قید فوریت مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام قانونی لازم برای متخلفان صادر شده است.

رئیس حوزه قضایی پارسیان تأکید کرد: دستگاه قضایی شهرستان با هرگونه اقدام غیرقانونی که موجب اخلال در تأمین انرژی و تضییع حقوق عمومی شود، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.