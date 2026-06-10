به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه چهارشنبه در برنامه تلویزیونی شبکه لرستان با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در شهرستان‌های پلدختر، رومشکان و کوهدشت، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۵۵۰ هزار تن گندم در استان برداشت شود.

تامین کالاهای اساسی در لرستان

وی با تأکید بر پیگیری‌های استاندار و مقام عالی وزارت برای پرداخت به‌موقع بهای گندم خریداری‌شده، ابراز امیدواری کرد کشاورزان دغدغه‌ای بابت دریافت مطالبات خود نداشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد تنظیم بازار در سال گذشته اشاره کرد و افزود: علی‌رغم وجود شرایط حساس و پنج مقطع پرفشار، با تدابیر اتخاذشده، بازار استان لرستان در تأمین کالاهای اساسی نظیر مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی و گندم به ثبات و آرامش مطلوبی دست‌یافت.

صیادی با اشاره به فلسفه ذخایر استراتژیک برای تنظیم بازار، تصریح کرد: در مقاطعی که با کاهش موقت عرضه مواجه شدیم، با تزریق هوشمندانه ذخایر استراتژیک، از ایجاد کمبود جلوگیری کردیم. به‌عنوان‌مثال، در بازه زمانی کاهش جوجه‌ریزی در اوایل سال، با عرضه گسترده مرغ منجمد، نیاز مردم به طور کامل تأمین شد و دستگاه‌های نظارتی نیز به طور مستمر با هرگونه گران‌فروشی احتمالی قاطعانه برخورد کردند.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی این سازمان پس از اجرای قانون انتزاع، حمایت از تولیدکننده برای استمرار تولید و صیانت از حقوق مصرف‌کننده جهت حفظ امنیت غذایی بوده است.

مبارزه با سن مادر و پوره سن از مرز ۲۳۰ هزار هکتار عبور کرده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به نقش حیاتی واحدهای حفظ نباتات در ارتقای کمی و کیفی محصولات اساسی، اظهار کرد: حفظ نباتات مستقیماً بر تولید گندم، جو و دانه‌های روغنی اثرگذار است. طبق نظر کارشناسان فائو و متخصصان این حوزه، مبارزه با عوامل خسارت‌زا از جمله علف‌های هرز و «سن گندم» می‌تواند تا ۴۰ درصد بر میزان تولید تأثیر داشته باشد؛ ازاین‌رو سازمان جهاد کشاورزی با تشکیل ۶۹ شبکه مراقبت و به‌کارگیری ۴۰۰ کارشناس، حضوری فعال در کنار کشاورزان داشته است.

صیادی با اشاره به موفقیت این طرح، افزود: خوشبختانه دانش و آگاهی کشاورزان لرستانی به حدی رسیده است که به‌محض شناسایی آفات توسط کارشناسان، عملیات مبارزه آغاز می‌شود. در سال زراعی جاری، مبارزه با سن مادر و پوره سن از مرز ۲۳۰ هزار هکتار عبور کرده است که نسبت به سال گذشته جهشی قابل‌توجه دارد. درحالی‌که سال گذشته به دلیل شرایط جوی، کیفیت گندم تولیدی دچار چالش شده بود، ارزیابی‌های اخیر مدیر حفظ نباتات نشان می‌دهد که امسال لرستان در زمینه کیفیت گندم تحویلی به سیلوها، رتبه‌های برتر کشور را کسب خواهد کرد.

ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای در شهرستان‌های مختلف

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان اولویت راهبردی استان پرداخت و تصریح کرد: باتوجه‌به اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران، توسعه گلخانه‌ها برای دستیابی به تولید پایدار ضروری است. در کشت گلخانه‌ای، میزان مصرف آب به یک‌دهم کاهش و تولید در واحد سطح تا ۱۰ برابر افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که عملکرد ۳۵۰ تنی در هر هکتار گلخانه در مقایسه با ۴۰ تن در فضای باز، گواهی بر این بهره‌وری بالاست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به برنامه‌های اجرایی این سازمان، افزود: سیاست ما سوق‌دادن اراضی به سمت کشت‌های گلخانه‌ای است تا با آزادسازی هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی آبی، ظرفیت برای تولید بیشتر محصولات استراتژیک نظیر گندم، جو و دانه‌های روغنی فراهم شود.

صیادی، تصریح کرد: بر اساس دستور استاندار، ایجاد یک شهرک گلخانه‌ای در هر شهرستان در دستور کار قرار دارد که تاکنون شهرک‌های «ازنا» به مساحت ۴۰ هکتار و «واشیان پلدختر» به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شده و در سایر شهرستان‌ها نیز مراحل آماده‌سازی زیرساخت‌ها در حال پیگیری است.

وی ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه پرسود با بازدهی حدود ۴۰ درصدی، از تلاش‌های همکاران خود و مشارکت گسترده کشاورزان در عملیات‌های مبارزه با آفات قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با افزایش کیفیت گندم تولیدی، شاهد رضایت‌مندی حداکثری مردم در تأمین نان باکیفیت باشیم.

اجرای سیستم آبیاری نوین در ۶۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت رفع تداخلات اراضی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های دیرینه مردم و دولت، بیان داشت: فرایند قانونی رفع تداخلات اراضی که از سال ۹۴ آغاز شده، باهدف تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف میان دولت و کشاورزان در دستور کار قرار گرفت.

صیادی با بیان اینکه از مجموع دو هزار و ۷۶۰ پلاک کشاورزی در استان، هزار و ۷۶۰ پلاک مشمول این قانون بوده‌اند، افزود: تا به امروز هزار و ۴۶۸ پلاک تعیین تکلیف شده که این میزان معادل ۹۰ درصد از کل کار است.

وی تصریح کرد: ۱۰ درصد باقی‌مانده عمدتاً مربوط به اراضی در مرزهای استانی و حریم شهرها است که با همکاری دستگاه‌های عضو کمیسیون، تلاش داریم تا پایان سال جاری تعیین تکلیف نهایی شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، رسیدن به امنیت غذایی را در گرو سه وظیفه اصلی «تأمین نهاده‌ها»، «ایجاد و بهسازی زیرساخت‌ها» و «آموزش و ترویج» دانست و تأکید کرد: برای تحقق تولید پایدار، اقداماتی نظیر احداث جاده‌های بین مزارع، کانال‌های انتقال آب، بندهای انحرافی و ایستگاه‌های پمپاژ در اولویت کاری این سازمان قرار دارد.

صیادی با تأکید بر بهره‌وری بهینه از منابع آبی، تصریح کرد: در سال گذشته ۴۰۰ هکتار از اراضی استان به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شدند که با احتساب این میزان، در حال حاضر ۶۲ هزار هکتار از مجموع ۱۸۵ هزار هکتار اراضی آبی استان لرستان، تحت پوشش سیستم‌های نوین آبیاری قرار گرفته‌اند و روند اجرای این پروژه‌ها باهدف حفظ منابع آب‌وخاک با جدیت ادامه دارد.

افزایش ضریب نفوذ دانش در اراضی کشاورزی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش و ترویج در بخش کشاورزی، اظهار داشت: موفقیت ما در حوزه آموزش و ترویج زمانی محقق می‌شود که بتوانیم به وظیفه سوم خود، یعنی آموزش بهره‌برداران در زمینه‌های مختلف، عمل کنیم تا ضریب نفوذ دانش افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ترویج بخشی جدا از سایر بخش‌ها نیست، افزود: امنیت غذایی، تولید پایدار و بهره‌وری کل عوامل تولید، مبتنی بر یک تفکر سیستمی است و ترویج به‌تنهایی نمی‌تواند به این تفکر دست یابد. ترویج در واقع حلقه واسط بین دانش و فناوری با تولید و بهره‌برداران است؛ پلی میان دانش و فناوری روز و تولیدکنندگان.

صیادی، ادامه داد: اگر بتوانیم با آموزش و ترویج که البته تنها این دو کافی نیستند بسترسازی کنیم تا دانش روز که توسط محققین ما در مرکز تحقیقات کشاورزی به‌دست‌آمده، به کشاورزان منتقل شود، می‌توانیم بگوییم در انجام‌وظیفه سوم موفق بوده‌ایم.

وی با اشاره به تغییر رویکرد کشاورزان، گفت: درگذشته کشاورزان ما از گاوآهن‌های برگردان استفاده می‌کردند، اما امروز کمتر کشاورزی این روش را به کار می‌برد، زیرا به این نتیجه رسیده که برای پایداری، باید به سمت کشاورزی بدون شخم یا کم‌شخم حرکت کند. بسیاری از کشاورزان ما دریافته‌اند که باید کمتر خاک را دست‌کاری کنند.

فراوری یک میلیون تن محصل کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به موضوع شخم‌زنی بر اساس شیب زمین اشاره کرد و افزود: درگذشته این کار باعث فرسایش خاک می‌شد، اما امروزه کمتر کشاورزی را می‌بینیم که این‌گونه عمل کند. آنچه مهم است، انتقال‌یافته‌های محققین به کشاورزان است تا بتوانند از نتایج و عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل کنند و ما نیز در راستای اهداف اساسی خود گام برداریم.

صیادی در خصوص صنایع تبدیلی، اظهار داشت: یکی از اهداف اساسی ما، به‌حداقل‌رساندن ضایعات محصولات کشاورزی است. از سه میلیون تن محصولات کشاورزی تولیدی در استان، یک میلیون تن فراوری می‌شود. از ۴۸۰ مجوز صادر شده برای صنایع تبدیلی، ۲۲۰ مجوز به بهره‌برداری رسیده و ۲۶۰ مجوز دیگر با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد در دست اقدام است. با تأمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاران، می‌توانیم فراوری محصولات کشاورزی را افزایش دهیم.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته، بیان کرد: وظیفه ما در سال گذشته ۳۱ هزار تن فراوری بود که ما با عملکردی حدود ۵۷ هزار تن، دوبرابر این وظیفه را محقق کردیم. نیاز است که صنایع تبدیلی را بیشتر گسترش دهیم، زیرا برندسازی مانند زعفران سلسله انجام شده و زنجیره‌های تولید در بحث صنایع تبدیلی نیز کارهای بسیار خوبی صورت‌گرفته که باید به اطلاع مردم رسانده شود.