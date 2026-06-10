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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۳

تجمع مردم یاسوج در صد و دومین شب اتحاد و همدلی

تجمع مردم یاسوج در صد و دومین شب اتحاد و همدلی

یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و دومین شب از شب های اقتدار برگزار شد.

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کد مطلب 6856795

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