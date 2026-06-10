https://mehrnews.com/x3chPC ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۳ کد مطلب 6856795 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۳ تجمع مردم یاسوج در صد و دومین شب اتحاد و همدلی یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و دومین شب از شب های اقتدار برگزار شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6856795 کپی شد مطالب مرتبط کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد بررسی چالشهای واحدهای صنعتی چرام با حضور نماینده مردم در مجلس برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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