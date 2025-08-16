به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد موحد با حضور در یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی چرام گفت: کسانی که در شرایط امروزی به کار و تولید مشغول هستند، باید تا حد امکان مورد حمایت قرار گیرند.
وی اظهار کرد: این کارگاه بخشی از نیازهای شرکتهای نفت و گاز در حوزه جنوب کشور را برطرف میکند و در صورت حمایت بیشتر، میتواند حوزه فعالیت خود را گسترش دهد.
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی اهمیت کار این کارگاه را به ویژه در شرایط تحریمها مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: گاهی دستگاهی که با ۲۰۰ میلیارد تومان وارد کشور میشود، در این کارگاه با یک میلیارد تومان تعمیر و همان بازدهی را خواهد داشت.
سیاست سازمان تأمین اجتماعی حمایت از واحدهای تولیدی است
مدیرکل تأمیناجتماعی کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر لزوم پایداری اشتغال و رونق تولید و اهمیت آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: سازمان تأمیناجتماعی همواره حامی تولید است و حداکثر تعامل را با کارفرمایان رفع دغدغههای آنان در چارچوب قوانین دارد.
رسول چراغ سحر افزود: نگرانی اصلی مدیران این واحد صنعتی، کسر بیمه از قراردادهای آنها بود که تلاش کردیم حداکثر میزان همکاری را با آنها داشته باشیم و پس از انجام بررسیهای لازم، در نهایت با درخواست آنها موافقت شد.
وی بیان کرد: تاکید شد که مدیران شرکت، ارسال لیست و، درج مبالغ واقعی دستمزد و پرداخت به موقع حق بیمه خود و کارگران را همواره مد نظر داشته باشند تا حمایتهای قانونی و ارائه خدمات بیمهای از آنها دچار اختلال و وقفه نشود.
