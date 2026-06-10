بیش از ۱۴ هزار نفر در لشکرهای «زینبی» و «حسینی» رشت ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم رشت که همزمان با سالروز شهادت شهید مدافع حرم «حسین علی پورابراهیمی» بود، با اشاره به ابعاد شخصیتی این شهید، اظهار کرد: این شهید بزرگوار در سن ۱۳ سالگی راهی جبهههای دفاع مقدس شد و پس از سالها جانبازی، سرانجام در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ مصادف با چهارم ماه رمضان در شهر حلب سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی با بیان اینکه پیکر مطهر این شهید به وصیت خودش در کنار همرزمش شهید «سعید مسافر» در گلزار شهدای رشت آرام گرفته است، افزود: شهید پورابراهیمی در وصیت خود تأکید کرده بود که با شهادت از دنیا میرود و نیازی به کفن ندارد.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به رشادتهای مدافعان حرم در سوریه تصریح کرد: روزی که دشمن تکفیری تا چند متری حرم حضرت زینب (س) پیش رفته بود و به گنبد این بارگاه شلیک میکرد، مدافعان حرم از استان گیلان ۲ هزار کیلومتر دورتر از مرزهای ایران، گلوی رژیم صهیونیستی را فشردند و آنان را خسته کردند.
سرهنگ امینی با یادآوری سقوط سریع رژیمهای همپیمای غرب در منطقه، خاطرنشان کرد: اگر سوریه و عراق سقوط کرده بودند، داعش آشکارا اعلام کرده بود که ایران را هدف بعدی خود قرار میدهد، اما به فرموده شهید سلیمانی، اگر حرمها باقی نمانند، سایر حرمها هم باقی نمیمانند.
وی با تأکید بر هوشیاری مردم ایران ادامه داد: امروز دشمن در جنگ سخت شکست خورده و جنگ را به فضای فرسایشی کشانده است، اما مردم ایران تا تثبیت نهایی اقتدار منطقهای خود، هرگز خیابانها را خالی نمیکنند.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب برای تشکیل «پایگاههای مقاومت بسیج مردمی بعثت» در میادین اصلی شهرها، گفت: میدان شهدای ذهاب رشت به عنوان یکی از این میادین شناسایی شده و زیرساختهای ایجاد این پایگاههای مردمی در حال آمادهسازی است.
سرهنگ امینی در پایان از ثبتنام بیش از ۱۴ هزار نفر از مردم رشت در «لشکر زینبی مدافعان وطن» و «لشکر حسینی مدافعان حرم» خبر داد و تصریح کرد: مردم آمادهاند با جان و مال خود از این انقلاب دفاع کنند تا این پرچم مقدس به دست صاحب اصلیاش حضرت ولیعصر (عج) برسد.
گفتنی است؛ در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهید مدافع حرم «حسین علی پورابراهیمی» از تندیس شهدای عزیز مدافع حرم رونمایی شد؛ طرحی که در راستای کنگره شهدا رقم خورد و امشب به شهید پورابراهیمی هدیه شد.
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