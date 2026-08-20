https://mehrnews.com/x3cRdP ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6922612 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ صد و هفتاد و سومین شب تجمعات مردمی در فراق رهبر شهید در اسفراین بجنورد- صد و هفتاد و سومین شب تجمعات مردمی در فراق رهبر شهید در اسفراین برگزار شد. دریافت 19 MB کد مطلب 6922612 کپی شد مطالب مرتبط آزمون سراسری ۱۴۰۵ در مجتمع آموزش عالی اسفراین اینجا اسفراین است؛ صد هفتاد و دومین شب از تجمعات مردمی نماز استغاثه به امام زمان (عج) مردم انقلابی اسفراین صد و هفتاد و پنجمین شب تجمعات مردمی در اسفراین صدو هفتاد و یکمین حضور مردم مقتدر اسفراین صد و هفتادمین شب از تجمعات عاشقانه میهن در اسفراین مراسم بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید در مسجد اعظم اسفراین برچسبها اسفراین تجمع مردمی رهبر شهید
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