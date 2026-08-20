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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵

صد و هفتاد و سومین شب تجمعات مردمی در فراق رهبر شهید در اسفراین

صد و هفتاد و سومین شب تجمعات مردمی در فراق رهبر شهید در اسفراین

بجنورد- صد و هفتاد و سومین شب تجمعات مردمی در فراق رهبر شهید در اسفراین برگزار شد.

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کد مطلب 6922612

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