تشکیل لشکر زینبی و حسینی مدافعان وطن و حرم در رشت 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه دوشنبه در قرار شانزدهم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب رشت با قدردانی از حضور مقتدرانه و عزت آفرین مردم رشت در میدان شهدای ذهاب رشت اظهار کرد: مردم مولفه مهم امام عظیم الاشان انقلاب اسلامی از پیش از پیروزی انقلاب بود و این انقلاب شکوهمند با حضور و پشتیبانی مردم به پیروزی رسید

وی با اشاره به توطئه‌های مختلف دشمن از آغازین روز پیروزی انقلاب گفت: امام خمینی (ره ) برای دفع توطئه‌های مختلف دشمنان آمریکایی صهیونی دست به نهاد سازی زد تا این موالید انقلاب، بسط و تثبیت و صدور انقلاب اسلامی را با پشتوانه .مردم در دستور کار داشته باشد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه مردمی که به رهبری امام خمینی، انقلاب اسلامی را رقم زدند برای پاسداری از این انقلاب نوپا به میدان آمدند و در مقابل توطئه‌های مختلف دشمن ایستادگی کردند، افزود: پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله دشمن به دنبال مهار انقلاب اسلامی ایران بود که با بصیرت و هوشیاری و آگاهی مردم همواره با شکست مواجه شد

سرهنگ پاسدار امینی با اشاره به کلام امام خمینی (ره ) در صحیفه نور، انقلاب اسلامی ایران را انقلابی برای بستر ایجاد عدالت عنوان کرد که با ظهور خورشید عظمی ولایت محقق می‌گردد، گفت: شان انقلاب اسلامی ایران بسترسازی برای ظهور است و امام قائد شهیدمان در بیانیه گام دوم انقلاب، ایجاد تمدن نوین اسلامی در تقابل با نظام سلطه پوشالی و برطرف کردن موانع ظهور خورشید عظمی ولایت را بیان کردند.

وی با بیان اینکه امام شهیدمان در بیانیه گام دوم انقلاب بر ظهور بشارت دادند لذا ملت ایران به رهبری امام سیدمجتبی خامنه‌ای پرچم این انقلاب را به امام موعود(عج) خواهد سپرد، افزود: دشمنان و عنود شیطان با همه توان توطئه‌های مختلف را علیه ملت ایران و کشوری که بسترساز ظهور خورشید عظمی ولایت است به کار می برد تا به اهداف شوم خود برسد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه هدف دشمن عدم حضور مردم در میدان است و مردم میدان حسینی بودن و مهدوی بودن خود را در میدان نشان می دهند، گفت: تمام تلاش دشمن فرصت دوباره کانون های شورشی دشمن در داخل است اما کور خوانده‌اند چرا که ملت حسینی و مهدوی ایران اسلامی که خود را پیرو آن بزرگ مردی که با مشت های گره کرده به شهادت رسید می دانند.

سرهنگ امینی با اشاره به اینکه ظهور حضرت موعود (عج) همراه با فرج بوده لذا امت پیش از ظهور باید ابتلائات را به جان خریده و برطرف کند، افزود: تربیت یافتگان مکتب امام خامنه‌ای شهید تا لحظه ظهور در میدان حاضر خواهد بود.

سرهنگ امینی با بیان اینکه غرفه میرزاکوچک سپاه ناحیه مرکزی رشت از بانوان برای تشکیل لشکر زینبی مدافعان وطن ثبت نام کرده و ثبت نام برادران امت حزب الله برای تشکیل لشکر حسینی مدافعان حرم از امشب در نوامبر صورت خواهد گرفت.

وی با گرامیداشت یاد امام شهیدمان گفت: ما معتقدیم که امام شهیدان با لشکری از شهدا و فرماندهان شهیدان در کنار امام زمان (عج) رجعت خواهند کرد.