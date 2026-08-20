حضور گسترده مردم نشانه پشتیبانی از نیروهای مسلح و وحدت امت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی شب پنجشنبه در تجمع مردم ولایتمدار بهاباد با گرامیداشت اربعین تدفین شهادت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (ره) و تجلیل از یاد و خاطره امام شهید، شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: امام شهید ما، مؤمنی تمام عیار و صادقی واقعی بود و تجسم عینی ایمان به شمار می‌رفت.

وی افزود: این دو رهبری که ما داشتیم، ادامه‌دهنده همان خط و مشی امام اول بودند و راه بزرگ و سترگ ایشان را با همان پرچم و منش دنبال کردند.

کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اظهارات برخی رؤسای جمهور آمریکا که هر کدام به نوبه خود مدعی از بین رفتن و نابودی انقلاب اسلامی ایران شده بودند، تصریح کرد: برخی از رؤسای جمهور آمریکا هر کدام به نوبه خود اعلام کرده‌اند که امسال سال آخر انقلاب ایران خواهد بود و این انقلاب به زودی از بین خواهد رفت؛ اما ما می‌توانیم با اطمینان بگوییم که این امیدها توهمی بیش نیست و آرزوی نابودی این انقلاب به گور خواهد برد.

حسینی اراکی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، اسوه کم نظیری از ایمان راسخ، تقوای الهی، حکمت، شجاعت، اخلاص، مردم‌داری و مجاهدت خستگی‌ناپذیر بود، تأکید کرد: نام و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی برای همیشه در حافظه تاریخی ایران و جهان اسلام خواهد درخشید.

وی در ادامه با اشاره به درس‌های مکتب قائد شهید امت، خاطرنشان کرد: قائد شهید امت با شهادت خود، درس ایستادگی، قیام و مقاومت را در عالی‌ترین سطح به ملت ما داد و در کالبد امت بار دیگر روح مقاومت دمید.

این کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به حضور گسترده مردم در میدان و خیابان، اضافه کرد: این حضور گسترده که برای چندین ماه تداوم دارد، نشانه اتحاد و همبستگی مردم ایران و پشتیبانی از نیروهای مسلح و رزمندگان است.

حسینی اراکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوران ۳۷ ساله امامت و زعامت رهبر شهید انقلاب، گفت: در طول این سال‌ها همه افرادی که از نزدیک شاهد راهنمایی و راهبری کشتی انقلاب در تلاطمات شدید بوده‌اند، این ویژگی‌ها را به خوبی درک کرده‌اند؛ اما اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین درس‌های مکتب قائد شهید امت(ره) را مورد توجه قرار دهیم، باید گفت که شهید امام خامنه‌ای (ره) راه و رسم ایستادگی در برابر دشمن را به ما آموخت.

وی با تأکید بر لزوم تبعیت از رهبری، اظهار کرد: ولایت پذیری و ولایت‌مداری، اکسیر وحدت‌بخش جامعه ماست و راه پیروزی نهایی، تنها در سایه تبعیت محض از رهبری فرزانه انقلاب محقق خواهد شد.