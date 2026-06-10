به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شنیده‌شدن صدای پرواز جنگنده‌ها در برخی از نقاط استان لرستان، بررسی‌ها حاکی از گشت‌زنی جنگنده‌های ایرانی و خودی بر فراز این استان است.

این گشت‌زنی جنگنده‌های خودی در راستای مأموریت‌های معمول است.