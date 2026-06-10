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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۲

گشت‌زنی جنگنده‌های ایرانی بر فراز لرستان

گشت‌زنی جنگنده‌های ایرانی بر فراز لرستان

خرم‌آباد - جنگنده‌های ایرانی بر فراز استان لرستان در حال گشت‌زنی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شنیده‌شدن صدای پرواز جنگنده‌ها در برخی از نقاط استان لرستان، بررسی‌ها حاکی از گشت‌زنی جنگنده‌های ایرانی و خودی بر فراز این استان است.

این گشت‌زنی جنگنده‌های خودی در راستای مأموریت‌های معمول است.

کد مطلب 6856826

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