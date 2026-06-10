به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شنیدهشدن صدای پرواز جنگندهها در برخی از نقاط استان لرستان، بررسیها حاکی از گشتزنی جنگندههای ایرانی و خودی بر فراز این استان است.
این گشتزنی جنگندههای خودی در راستای مأموریتهای معمول است.
خرمآباد - جنگندههای ایرانی بر فراز استان لرستان در حال گشتزنی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شنیدهشدن صدای پرواز جنگندهها در برخی از نقاط استان لرستان، بررسیها حاکی از گشتزنی جنگندههای ایرانی و خودی بر فراز این استان است.
این گشتزنی جنگندههای خودی در راستای مأموریتهای معمول است.
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