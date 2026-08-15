محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت بازگشایی پایانه مرزی کوزهرش در توسعه و آینده اقتصادی شهرستان اظهار کرد: تمام تلاش و توان خود را با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و با همکاری و همراهی همه اقشار، مسئولان، نخبگان، فعالان اقتصادی و رسانهها به کار خواهیم گرفت تا زمینه برای تسریع در روند بازگشایی این پایانه فراهم شود.
سرپرست فرمانداری سلماس افزود: پایانه مرزی کوزهرش از ظرفیتهای مهم شهرستان سلماس در حوزه توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی به شمار میرود و راهاندازی آن میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه، افزایش مبادلات مرزی و تقویت زیرساختهای تجاری شهرستان داشته باشد
فتحی خاطر نشان کرد: در این طرح، محوطهای به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع با اجرای فنسکشی کامل، احداث دربهای ورود و خروج، اجرای سکوی استقرار سازهها و نصب ۹ دستگاه سازه پیشساخته اداری و ۲ دستگاه سازه پیشساخته تأسیساتی و منبع آب به مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع تجهیز و آماده بهرهبرداری شده است.
وی با بیان اینکه مرز کوزه رش سلماس به عنوان چهارمین گذرگاه رسمی ایران و ترکیه با تلاش مقامات دو کشور در آستانه بازگشایی قرار دارد، اضافه کرد: با ساخت پایانه مرزی کوزه رش، شاهد افزایش فعالیتهای تجاری دو کشور، درآمد سرانه مردم منطقه، توسعه زیرساختهای عمرانی، بالا بردن سطح اشتغال جوانان و کاهش بیکاری در سطح شهرستان سلماس و استان خواهیم بود.
فتحی ادامه داد: شهرستان سلماس ۹۲ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد و قرار است با راهاندازی مرز کوزهرش، چهارمین پایانه رسمی مرزی این استان با حضور مقامات دو کشور ایران و ترکیه به عنوان چهارمین گذرگاه رسمی بین دو کشور به زودی فعالیت خود را آغاز کند.
وی خاطر نشان کرد: بازارچه مرزی کوزه رش سلماس از سال ۱۳۶۹ به مدت ۲ سال فعال بوده اما از سال ۷۱ تاکنون به دلایل مختلف تعطیل شده؛ این در حالی است که هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، موافقت خود را برای بازگشایی مجدد آن در سال ۱۳۸۵ اعلام کرده است.
فتحی یادآور شد: در حال حاضر، پیله وران ۲ سوی مرز ایران و ترکیه در بازارچه های مرزی ساری سو در بازرگان، رازی در خوی و سرو در ارومیه به فعالیت بازرگانی می پردازند و بازگشایی بازارچه مرزی کوزه رش به افزایش و گسترش سطح فعالیت های تجاری بین ۲ کشور ایران و ترکیه کمک موثری خواهد کرد.
آذربایجان غربی با داشتن ۹ گمرک فعال، بیشترین گمرکات کشور را در خود جای داده است در حال حاضر راه های زمینی ارتباط با اروپا از طریق جاده و ریل همچنین مبادی اصلی ورود و خروج زمینی کالا و مسافر از کشور به اروپا و برعکس در آذربایجان غربی فراهم است.
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