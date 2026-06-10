یک منطقه در ارتفاعات دشتی مورد هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر،احسان جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: یک منطقه در ارتفاعات شهرستان دشتی مورد هدف قرار گرفته است.

وی افزود: به دلیل سخت گذر بودن منطقه هنوز منشا آن مشخص نیست.