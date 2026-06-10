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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۴

یک منطقه در ارتفاعات دشتی مورد هدف قرار گرفت

یک منطقه در ارتفاعات دشتی مورد هدف قرار گرفت

بوشهر-معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: یک منطقه در ارتفاعات شهرستان دشتی مورد هدف قرار گرفته که بدلیل سخت گذر بودن منطقه هنوز منشا آن مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر،احسان جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: یک منطقه در ارتفاعات شهرستان دشتی مورد هدف قرار گرفته است.

وی افزود: به دلیل سخت گذر بودن منطقه هنوز منشا آن مشخص نیست.

کد مطلب 6856869

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