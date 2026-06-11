تزریق واکسن آنفلوانزا کودکان چه تاثیری دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که به ازای هر ۱۰۰ کودک واکسینه شده، ۱۴ کودک کمتر به آنفلوانزا مبتلا میشوند.
دکتر «آنوپام جنا» محقق ارشد در دانشکده پزشکی هاروارد، در یک بیانیه خبری گفت: «ما میتوانیم هر ساله از صدها هزار، اگر نگوییم یک میلیون مورد آنفلوانزا، جلوگیری کنیم.»
جنا در یک بیانیه خبری گفت: «ما دادههای تصادفی داریم که نشان میدهد واکسنهای آنفلوانزا برای کودکان خردسال مؤثر هستند.»
محققان گفتند کودکانی که در تابستان متولد میشوند، معمولاً کمتر احتمال دارد واکسن آنفلوانزا آن سال را دریافت کنند، زیرا ویزیت سالانه پزشک آنها در حوالی تولدشان قبل از در دسترس قرار گرفتن واکسن است.
این مطالعه، پنج فصل آنفلوانزا را بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ پوشش داد و فصلهایی را که تحت تأثیر همهگیری کووید-۱۹ قرار گرفتند، حذف کرد.
نتایج نشان داد که میزان واکسیناسیون کودکانی که در پاییز متولد شدهاند، تقریباً ۹ تا ۱۳ درصد بیشتر از کودکانی است که در تابستان متولد شدهاند.
همچنین مشخص شد که میزان ابتلا به آنفلوانزا در آنها ۱ تا ۱.۴ درصد کمتر است.
جنا گفت: «در طول این پنج فصل، میبینیم که از هر صد کودکی که واکسینه میشوند، در چیزی بین 9 تا ۱۴ نفر از آنها از ابتلا به آنفلوانزا پیشگیری می شود.»
اما محققان دریافتند که برای سایر بیماریهایی که واکسن ندارند - به عنوان مثال سرماخوردگی معمولی یا ویروسهای دستگاه گوارش - هیچ تفاوتی در میزان ابتلا بین دو گروه وجود ندارد.
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