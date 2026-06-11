۱۶ نفر از اراذل و اوباش آران و بیدگل دستگیر شدند

سرهنگ قدرت الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۱۶ نفر از عوامل اخلال در نظم و امنیت عمومی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع یک درگیری شبانه میان چند نفر از اراذل و اوباش و برهم خوردن آرامش عمومی، مأموران پلیس امنیت عمومی بلافاصله وارد عمل شدند.

وی با اشاره به جزئیات این پرونده افزود: افراد حاضر در این درگیری با اقدامات خود از جمله قدرت‌نمایی با سلاح سرد، ایجاد راهبندان، تخریب اموال خصوصی شهروندان و ایجاد رعب و وحشت، موجب سلب آسایش عمومی شدند که رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ صالحان ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی و اقدام سریع مأموران، هویت عناصر اصلی این درگیری در مدت کوتاهی شناسایی شد و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، عملیات دستگیری آنها آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: در جریان چند عملیات جداگانه، هر ۱۶ نفر از متهمان دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنان، ۳۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی نیز کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه متهمان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند، گفت: پلیس با افرادی که به هر نحو بخواهند امنیت و آرامش شهروندان را مختل کنند، برخوردی قاطع و قانونی خواهد داشت.

سرهنگ صالحان تأکید کرد: مقابله با عربده‌کشی، قدرت‌نمایی با سلاح سرد، تخریب اموال عمومی و خصوصی و هرگونه اقدام هنجارشکنانه که موجب ناامنی در جامعه شود، با جدیت در دستور کار پلیس و دستگاه قضائی قرار دارد و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.