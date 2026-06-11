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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

ناکامی قاچاقچیان با ۵۵۰ کیلو تریاک در یزد

ناکامی قاچاقچیان با ۵۵۰ کیلو تریاک در یزد

یزد ـ فرمانده انتظامی استان یزد از ناکامی قاچاقچیان مواد مخدر با ۵۵۰ کیلو تریاک در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: عوامل پلیس مبارزه با موادمخدر با کار اطلاعاتی از تردد قاچاقچیان در محورهای مواصلاتی یزد مطلع شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضایی و با کنترل جاده‌های ورودی استان، خودروهای حامل موادمخدر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: ماموران در سه عملیات ضربتی، چهار دستگاه خودرو سبک و سنگین را متوقف و در بازرسی انجام شده از آنها ۵۵۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

نگهبان گفت: در این خصوص پنج قاچاقچی که قصد انتقال این محموله از جنوب شرق کشور به شهرهای مرکزی را داشتند دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 6857043

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