ناکامی قاچاقچیان با ۵۵۰ کیلو تریاک در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: عوامل پلیس مبارزه با موادمخدر با کار اطلاعاتی از تردد قاچاقچیان در محورهای مواصلاتی یزد مطلع شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضایی و با کنترل جاده‌های ورودی استان، خودروهای حامل موادمخدر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: ماموران در سه عملیات ضربتی، چهار دستگاه خودرو سبک و سنگین را متوقف و در بازرسی انجام شده از آنها ۵۵۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

نگهبان گفت: در این خصوص پنج قاچاقچی که قصد انتقال این محموله از جنوب شرق کشور به شهرهای مرکزی را داشتند دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.