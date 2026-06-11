به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال‌احمر، در نخستین نشست «هم‌افزایی فعالان سلامت مردمی‌ شهر تهران» که با حضور پیرحسین کولیوند و فعالان شبکه مردمی سلامت ایران، (شمسا)، و با هدف توانمندسازی مردم در عرصه سلامت، امداد و نجات و مدیریت بحران شهری برگزار شد، درباره فعالیت‌های شبکه مردمی سلامت ایران در روزهای جنگ تحمیلی سوم و پس از آن گفتگو شد و رئیس جمعیت هلال‌احمر نیز به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این نهاد مردمی در جنگ اخیر پرداخت.

کولیوند به فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: عملکرد جمعیت هلال‌احمر طی جنگ اخیر باعث شد در سطح دنیا و میان همه جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر جزو مقتدرترین جمعیت‌ها محسوب شویم.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر 110 هزار نیروی آماده عملیات دارد که فقط 28 هزار و 106 نفر از آنان در جنگ تحمیلی سوم به‌کارگیری شدند، افزود: در جنگ تحمیلی سوم چهار شهید و 61 مجروح امدادی داشتیم. نیروهای هلال‌احمر در جنگ اخیر در کمتر از 4 دقیقه به محل اصابت‌ها می‌رسیدند. 6 هزار و 3 ماموریت انجام شد، مامویت‌هایی که از یک روز تا 24 روز به طول می انجامید.

کولیوند با اشاره به نجات 7 هزار و ۲۵۰ نفر از زیر آوار به دست نجاتگران هلال‌احمر گفت: 10 هزار و 382 نفر در محل درمان و 7 هزار و 144 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. تیم‌های جست‌وجو و نجات آنست در مجموع یک‌هزار و 711 عملیات انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر اینکه ما لحظه‌لحظه صحرای عاشورا را در این عملیات‌ها حس می‌کردیم، اما ماتم‌زده نبودیم و مقتدرانه کار کردیم، به نقض حقوق بشردوستانه از سوی دشمن آمریکایی صهیونی اشاره کرد و افزود: در جنگ تحمیلی سوم 149 هزار و 528 واحد غیرنظامی هدف قرار گرفت که از این تعداد 123 هزار و 647 واحد مسکونی و 24 هزار و 450 واحد تجاری بودند. 350 مرکز درمانی، بهداشتی و اورژانس هدف حملات قرار گرفت. همچنین 56 مرکز هلال‌احمر، 43 آمبولانس، 3 خودرو امدادی و 3 بالگرد هدف قرار گرفتند. 32 دانشگاه، 993 فضای آموزشی، 15 زیرساخت، 5 مخزن سوخت و 15 فرودگاه نیز آسیب دیدند.

کولیوند همچنین به فعالیت سامانه 4030 اشاره کرد و گفت: در این سامانه که با هدف کاهش اضطراب و بالا بردن تاب‌آوری در شرایط بحران فعالیت می‌کند، 2 هزار و 388 مشاور داوطلب و متخصص به 205 هزار و 58 تماس پاسخ دادند و مدت زمان مشاوره ارائه شده در این سامانه به 979 هزار و 969 دقیقه رسید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به مستندسازی نقض حقوق بشردوستانه اشاره کرد و افزود: این مستندات به نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون، سازمان ملل، دادستان دیوان کیفری و ... ارائه شده است. همچنین هلال‌احمر 35 مکاتبه با نهادهای بین‌المللی انجام داد.

کولیوند با بیان اینکه در جنگ تحمیلی سوم از هیچ کشوری درخواست کمک نکردیم، ادامه داد: در این جنگ 18 کشور و نهاد بین‌المللی محموله‌های بشردوستانه به کشورمان اهدا کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به فعالیت تیم‌های سحر (حمایت روانی و اجتماعی)، اشاره کرد و گفت: در جنگ اخیر، 450 تیم در 2 هزار و 421 محل آسیب‌دیده حضور فعال داشتند که به 242 هزار و 100 نفر خدمات‌رسانی کردند.

کولیوند به فعالیت‌های آموزشی این نهاد مردمی در جنگ تحمیلی سوم نیز پرداخت و افزود: در بخش اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مجازی حدود 8 میلیون مخاطب داشته‌ایم و تقریبا 3 میلیون نفر از آموزش چهره‌به‌چهره در میادین، مساجد و مسیرهای پرتردد بهره‌مند شده‌اند. همچنین برای یک میلیون و 200 هزار نفر گواهی آموزش مجازی صادر شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به خدمات درمانی و توانبخشی این نهاد مردمی در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: تعداد نسخه‌های تحویل داده شده به مردم به رقم 340 هزار و 926 عدد رسید و در برخی موارد دارو به در منزل افراد فرستاده می‌شد و حتی نگذاشتیم یک نفر برای داروی تخصصی دل‌نگرانی داشته باشد.

کولیوند به فعالیت‌های شبکه خادم در استان‌های مختلف کشور نیز پرداخت و افزود: آنجا که خادمین محله‌محور را پای کار آوردیم، آسیب‌ها کمتر شده است. این شبکه با همکاری نهادهای مختلف از جمله امور مساجد در محورهای مختلف از جمله آموزش و توانمندسازی، تاب‌آوری اجتماعی و مدیریت بحران، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی، معیشت و اشتغال و اقتصاد محله‌محور، توسعه اجتماعی و فرهنگی محله، سلامت جسمی، روانی و بهداشت محله، همدلی، حمایت اجتماعی و کمک‌های مومنانه و ... فعالیت می‌کند. این شبکه‌سازی و مردمی‌کردن خدمات دارای ارزش افزوده فراوان برای نظام است.

نماینده «شبکه مردمی سلامت ایران» نیز در این نشست به فعالیت‌های این شبکه در 100 روز اخیر، خلق جریان اجتماعی و حرکت مردم‌نهاد در میدان اشاره و تاکید کرد با فعالیت این شبکه‌های مردمی ثابت شد که می‌توان با کمک مردم میدان‌داری کرد و آنان را پای کار مسائل کشور آورد تا جریان‌های اجتماعی دغدغه‌مند، فعال و اثرگذار برای حل مسائل کشور در حوزه‌های اجتماعی خصوصا در عرصه سلامت نقش‌آفرینی کنند.