پاسخ به ۲۰۰ هزار تماس تلفنی در سامانه ۴۰۳۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در نشستی با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با ارائه گزارشی از عملکرد جمعیت در دوران جنگ تحمیلی سوم به فعالیت سامانه ۴۰۳۰ با حدود ۲۰۰ هزار تماس مردمی و ارائه خدمات مشاوره و حمایت روانی در حدود یک میلیون دقیقه اشاره کرد.

وی در این نشست که دوشنبه، ۳۱ فروردین، در مرکز هوشمند رصد اطلاعات و داده‌کاوی جمعیت هلال‌احمر برگزار شد، با بیان اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه به آسیب‌شناسی عملکرد جمعیت پرداختیم و توانستیم نقاط ضعف را در حد توان اصلاح کنیم، گفت: اگر در دوره جنگ ۱۲ روزه، ۷۰ هزار نفر نیروی متخصص و آموزش‌دیده داشتیم، این عدد در دوره جنگ تحمیلی سوم به ۱۱۰ هزار نفر رسید. در سال ۱۴۰۰ هلال‌احمر ۴۶۰ هزار داوطلب داشت. تا قبل از جنگ تحمیلی سوم این تعداد به ۴ میلیون نفر رسید و در جنگ تحمیلی سوم این تعداد به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.

کولیوند با اشاره به هدف قرار گرفتن مناطق غیرنظامی در جنگ تحمیلی سوم از آسیب‌دیدن ۱۳۷ هزار و ۹۸۲ واحد غیرنظامی خبر داد، از جمله ۱۱۳ هزار و ۶۱ واحد مسکونی، ۲۳ هزار و ۵۰۱ واحد تجاری، ۳۹۹ مرکز درمانی و بهداشتی، ۳۲ دانشگاه، ۹۹۳ مدرسه و فضای آموزشی و ۵۶ مرکز هلال‌احمر.

وی در ادامه تأکید کرد که آمار حملات به مراکز غیرنظامی را روزانه و به‌عنوان نقض حقوق بشردوستانه و بر اساس کنوانسیون‌های ژنو به صلیب سرخ، فدراسیون، دادستان ‌دیوان کیفری بین‌الملل، سازمان ملل و نهادهای دیگر ارائه دادیم و به روسای جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال‌احمر نامه‌نگاری کردیم که بسیاری از آنها ابراز همدردی و به خوبی همراهی کردند، هرچند جرأت نکردند صراحتا حمله به مراکز غیرنظامی را محکوم کنند.

کولیوند با اشاره به اینکه تاکنون در طول این جنگ تحمیلی ۱۸ کشور محموله‌هایی از جمله تجهیزات، دارو و ... اهدا کرده‌اند، افزود: هلال‌احمر به‌رغم شرایط بحران، درخواست هیچ‌گونه کمک بین‌المللی نداشت، اما روند کمک‌رسانی را برای کشورهایی که خواهان این اقدام بودند، تسهیل کرد.

وی از تجربه ایجاد سامانه ۴۰۳۰ با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام یاد کرد و گفت: این سامانه در جنگ ۱۲ روزه هم فعال بود. در جنگ تحمیلی سوم ۲۳۸۱ متخصص داوطلب در این سامانه مشاوره پزشکی، روانشناسی، مددکاری و ... به هموطنان ارائه دادند که رضایتمندی بالایی ایجاد کرده است. مدت زمان مشاوره ارائه شده در این سامانه به رقم ۹۵۲ هزار و ۵۰۸ دقیقه و تعداد تماس‌های پاسخ داده‌شده به ۱۹۹ هزار و ۴۶۴ هزار تماس رسیده است.

کولیوند با بیان اینکه مجموع کسانی که امدادگران از زیر آوار نجات دادند ۷۲۱۵ نفر بودند، افزود: حدود ۷۱۴۴ نفر را نیروهای هلال احمر به مراکز درمانی منتقل کردند. ۱۰ هزار و ۳۸۲ نفر در محل درمان شدند و ۱۷۱۱ ماموریت عملیات جست‌وجو توسط تیم‌های آنست انجام شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ظرفیت آماده عملیات جمعیت هلال‌احمر که ۱۱۰ هزار نفر را شامل می‌شود، گفت: از این ظرفیت حدود ۲۸ هزار نفر در جنگ به کار گرفته شد.

کولیوند در گزارشی از ماموریت‌های امدادی در حملات نظامی‌به تفکیک استان افزود: از مجموع ۶۰۰۳ عملیات، تهران با ۱۵۳۴ عملیات در صدر این فهرست قرار دارد. هرمزگان با ۱۰۱۱ عملیات و اصفهان با ۵۳۱ عملیات نیز در ردیف‌های دوم و سوم جای می‌گیرند.



به گفته کولیوند تماس‌های ورودی شماره ملی امداد و نجات کشور (سامانه ۱۱۲) در طول جنگ تحمیلی سوم به رقم ۷ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۷۰۵ تماس در سراسر کشور رسیده است.

وی به فعالیت تیم‌های سحر (حمایت روانی-اجتماعی) در جنگ تحمیلی سوم نیز اشاره کرد و گفت: ۴۵۰ تیم با ۱۷۱ هزار و ۵۱۷ نفر-روز خدمات‌دهنده در این مدت به ۲۴۲ هزار و ۱۰۰ نفر در ۲۴۲۱ منطقه آسیب‌دیده خدمات ارائه دادند.