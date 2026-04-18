نجات ۷۲۱۵ شهروند از زیر آوار در طول جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند در جمع نمایندگان فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلالاحمر با ارائه گزارشی از خدمات این جمعیت در جنگ تحمیلی سوم گفت: امدادگران هلالاحمر در این جنگ، ۶ هزار ماموریت امدادی انجام دادند.
وی تاکید کرد: این، یک عدد ساده نیست، برخی از این ماموریتهای امدادی حدود ۱۰ تا ۱۵ روز طول میکشید و فقط هم ماموریتهای ما در اماکن غیرنظامی انجام میشد.
کولیوند از نجات ۷۲۱۵ نفر از مردمیکه در جنگ تحمیلی سوم، زیر آوار مانده و یا آسیبدیده بودند خبر داد و تاکید کرد: با کمک امدادگران داوطلب، پیکر هر کدام از شهدا را تفحص کردیم و تحویل خانوادهها دادیم. آسیبدیدگان جنگی نیز با همکاری و اقدام فوری سایر دستگاهها در هتلها و مراکز دیگر، اسکان داده شدند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: تیمهای زندهیاب (آنست) این جمعیت ۱۷۰۰ عملیات موفق انجام دادند. علاوه بر این با تلاش و همکاری امدادگران، ۷۱۴۴ مصدوم جنگ را به بیمارستانها منتقل کردیم.
کولیوند خاطرنشان کرد: تنها ۲۵ درصد نیروهای آماده هلالاحمر که حدود ۲۸ هزار نفر بودند در جنگ به کار گرفته شدند و سایر نیروها در آماده باش کامل قرار داشتند. در مدت جنگ، علیرغم بمباران و موشکباران و امدادرسانی در مناطق متاثر از حملات هوایی، برخی نقاط کشور هم دچار سیل شد. به خاطر تعطیلات نوروزی، تصادفات جادهای هم داشتیم که امدادگران ما با دقت در تمام این ماموریتها برای امدادرسانی به آسیبدیدگان مشارکت کردند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تاکید بر اینکه نیروهای هلالاحمر ایران قویترین و مقاومترین روحیه را در اختیار دارند، افزود: با اقتدار و شجاعت تمام، زیر بمب و موشک به مردم خدمت کردیم. تمام لجستیک هلالاحمر را برای کمکرسانی سریع به مردم به کار گرفتیم و بیشترین ماموریتها را در تهران، هرمزگان، اصفهان و بوشهر انجام دادیم.
وی با بیان اینکه در روزهای جنگ بیش از ۷ میلیون تماس تلفنی مردمیبا سامانه ۱۱۲ هلالاحمر انجام شده، افزود: از این تعداد، علاوه بر تماسهای آموزشی و راهنمایی و حمایتی، حدود ۲۰۰ هزار تماس تلفنی، منجر به ماموریت امدادی شده و این در نوع خود بی نظیر است.
کولیوند همچنین تاکید کرد: بعد از جنگ تحمیلی سوم، نقاط قوت و ضعف خودمان را در زمینه امدادرسانی به حادثهدیدگان احصا کردیم تا در آینده بتوانیم با توانایی بیشتری در خدمت مردم باشیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه انتظار ما از نهادهای بینالمللی قبل از هر کمکی، این است که درباره جنایات جنگی و موارد نقض قواعد حقوق بشردوستانه در این جنگ سکوت نکنند، افزود: این مطالبه گری جدی ماست که اقدامات ضد بشری جنگطلبان محکوم شود. ما خواهان اظهار نظر شفاف هستیم تا بتوانیم در مجامع بینالمللی از حقوق مردم ایران دفاع کنیم.
کولیوند اذعان کرد: هلالاحمر ایران همیشه جزو اولینها در کمکرسانی به آسیبدیدگان در کشور و در منطقه مثل افغانستان، سوریه، ترکیه و ... بوده است. در حوادث داخلی هم همیشه از اولین ارگانهای حاضر در محل برای کمک به مردم هستیم. در جنگهای اخیر هم به همین شکل و با وجودی که سلاحهایی که دشمنان در حملات هوایی استفاده میکردند غیر متعارف بود که نیاز به بررسی بیشتر دارد، امدادگران ما بیوقفه حضور داشتند. من بهوجود تک تک امدادگران ایران افتخار میکنم که علیرغم تمام سختیها و خطرات موجود، بدون ترس و با شجاعت و شهامت در ماموریتها مشارکت داشتند.
