هشدار حمله پهپادی در اراضی اشغالی فلسطین به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی جبهه داخلی صهیونیست ها امروز پنجشنبه اعلام کرد: آژیرها صبح امروز در «مسکاف عام» و «المطله» در جلیل علیا (واقع در اراضی اشغالی فلسطین) به صدا درآمدند.

صهیونیست ها هشدار حمله پهپادی در این مناطق را اعلام کردند.

از سوی دیگر، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز خبر داد: ۲ موشک امروز صبح در نزدیکی منطقه‌ ای که نیروهای ما در جنوب لبنان در آن فعالیت می‌ کنند، فرود آمدند.

در همین ارتباط، خبرنگار الجزیره از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به وادی برغز واقع در جنوب لبنان خبر دادند.