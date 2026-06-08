به صدا درآمدن آژیر هشدار در الخرج عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌ها گزارش دادند سازمان دفاع مدنی عربستان سامانه هشدار اضطراری را در استان الخرج فعال کرده و آژیرهای هشدار در این منطقه به صدا درآمده است.

همچنین به گزارش رویترز، دفاع مدنی عربستان اعلام کرده این هشدار از طریق «سامانه ملی هشدار زودهنگام در شرایط اضطراری» و با هدف آگاه‌سازی از یک خطر احتمالی صادر شده است.

استان الخرج از مناطق مهم عربستان به شمار می‌رود و در نزدیکی آن پایگاه هوایی «سلطان» قرار دارد که یکی از مراکز مهم نظامی در این کشور محسوب می‌شود.

همزمان برخی گزارش‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیک پایگاه هوایی سلطان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خبر داده‌اند.

مقام‌های رسمی عربستان تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت این هشدار یا ماهیت انفجارهای گزارش‌ شده منتشر نکرده‌اند.



