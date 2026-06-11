هیچ موردی از مرغ فاسد در چهارمحال و بختیاری نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میراحمدی صبح پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با وجود چالشهای متعدد در بخش کشاورزی، اقدامات لازم برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان بهخوبی انجام شده و در حال حاضر کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: سال گذشته برای بخش کشاورزی سال سختی بود و با مسائل و چالشهای مختلفی روبهرو بودیم، اما خوشبختانه در حوزه تأمین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، اقدامات مناسبی انجام شد.
میراحمدی با اشاره به موضوع آزادسازی برخی کالاها افزود: سیاستهای آزادسازی با برنامهریزی و مدیریت مناسب اجرا شد و تلاش کردیم کمترین فشار به مصرفکنندگان وارد شود. در این راستا تمرکز اصلی بر حمایت از تولید داخلی و خرید محصولات کشاورزان با قیمت مناسب بود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، کالا با قیمت متعادل به دست مصرفکنندگان برسد.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی و دولت نیز برنامهها و تدابیر مختلفی را برای کنترل بازار و تأمین نیازهای مردم در دستور کار قرار دادهاند و خوشبختانه بخش قابل توجهی از این اقدامات اجرایی شده است.
میراحمدی درباره وضعیت توزیع مرغ در استان گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده در بخش دولتی و خصوصی، هیچگونه موردی از فساد یا معدومسازی مرغ گزارش نشده و تمامی تولیدات در بخش صنعت و خانوار مصرف شده است.
وی همچنین به نظارت بر زنجیره تأمین آرد و گندم اشاره کرد و افزود: سامانههای نظارتی بهگونهای طراحی شدهاند که از مرحله تحویل گندم توسط کشاورزان تا فرآیند تولید در کارخانهها، امکان رصد و کنترل وجود دارد و میزان گندم تحویلی و مصرفی بهصورت دقیق ثبت و پایش میشود.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: اجرای این سامانهها موجب افزایش شفافیت، جلوگیری از انحراف سهمیهها و مدیریت بهتر توزیع آرد و گندم در سطح استان شده است.
وی با بیان اینکه دو واحد صنعتی در این حوزه در سطح استان فعال هستند، تصریح کرد: نیاز واحدهای تولیدی بهصورت مستمر رصد میشود و در صورت نیاز، تأمین سهمیه و مواد اولیه مورد نیاز آنها در چارچوب ضوابط و برنامیزیهای انجامشده صورت میگیرد.
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