به گزارش خبرگزاری مهر،نمایشگاه و فروشگاه هنرهای دستی «اهالی کتاب» با همکاری دفتر امور زنان و خانواده فرمانداری و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بهار در محل کتابخانه عمومی شهید باهنر برپا شده است، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای هنری منطقه و بررسی چالشهای فعالان این حوزه فراهم آورده است.
فرماندار بهار در بازدید این نمایشگاه با اشاره به جایگاه صنایعدستی در معیشت و اقتصاد ملی اظهار کرد: صنایعدستی فراتر از یک فعالیت اقتصادی، بازتابدهنده هویت ملی ما است و توسعه آن ابزاری برای ارتقای فرهنگ و اقتصاد کشور محسوب میشود.
ابراهیم لشکریآزاد با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکرد ملی در برنامهریزیهای خرد، خطاب به هنرمندان گفت: در هر سطحی که فعالیت میکنید، باید دیدگاه کلانتری داشته باشید؛ اگر در روستا کار میکنید، تفکر شهرستانی داشته باشید و اگر در شهرستان فعالیت میکنید، نیازمند دیدگاه استانی و ملی هستید و توصیه من به فعالان این حوزه، گسترش مطالعات بازار و شناخت روندها و نیازهای آینده برای دستیابی به بازارهای سودآورتر است.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان بهار نیز در ادامه این بازدید با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه گفت: هدف اصلی ما حمایت از تولیدات بومی، تقویت اقتصاد مقاومتی و ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی استعدادهای اهالی فرهنگ و هنر در مسیر کارآفرینی است.
معصومه فزونی با بیان اینکه در این نمایشگاه آثار ۱۲ هنرمند از سراسر شهرستان بهار در معرض دید عموم قرار گرفته است، افزود: این آثار در رشتههای متنوعی شامل لعاب و رزین، نقشبرجسته سفالی، صنایع چرمی، صنایع چوب، سیاهقلم، سفال و سرامیک، قالیبافی و تابلوفرش، زیورآلات سنتی و خیاطی ارائه شده است.
وی تصریح کرد: این نمایشگاه از ۱۹ تا ۲۱ خردادماه، همهروزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر در کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان بهار پذیرای علاقهمندان و حامیان صنایعدستی خواهد بود..
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