پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی

میثاق گودرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی این اداره کل، حفظ و احیای هنرهای بومی و اصیل صنایع دستی استان است که در همین راستا هنر چادرشببافی در منطقه الموت و گرمارود شناسایی شده و برنامههایی برای توسعه و ترویج آن در دست اجرا قرار دارد.
وی افزود: هدف از این اقدامات، حفظ میراث فرهنگی منطقه و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و کسب درآمد برای هنرمندان و فعالان صنایع دستی است.
معاون صنایع دستی استان قزوین با اشاره به حمایتهای مالی انجام شده گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب مشاغل خانگی، کسبوکارهای خرد و توسعه کارگاههای صنایع دستی به حدود ۸۰۰ هنرمند و متقاضی این حوزه پرداخت شده است.
وی درباره شرایط دریافت این تسهیلات بیان کرد: هنرمندانی که دارای مجوز فعالیت از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند، پس از معرفی به بانکهای عامل میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
گودرزی ادامه داد: متقاضیان برای دریافت مجوز ابتدا باید دورههای آموزشی مرتبط را طی کرده و پس از موفقیت در آزمونهای مهارتی، برای دریافت مجوز و استفاده از حمایتهای مالی معرفی شوند.
وی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه بازاریابی و فروش محصولات صنایع دستی اشاره کرد و گفت: برای توسعه بازار فروش، هنرمندان استان به پلتفرمها و سامانههای فروش الکترونیکی متصل شدهاند تا بتوانند محصولات خود را در سطح ملی و در بازارهای گستردهتر عرضه کنند.
معاون صنایع دستی استان قزوین خاطرنشان کرد: حضور در بسترهای فروش آنلاین فرصت مناسبی برای معرفی آثار هنرمندان، توسعه بازار و افزایش درآمد فعالان صنایع دستی فراهم کرده و میتواند نقش مهمی در رونق این حوزه داشته باشد.
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