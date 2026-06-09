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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

اخلاقی امیری: انگشت نیروهای مسلح بر روی ماشه است

اخلاقی امیری: انگشت نیروهای مسلح بر روی ماشه است

مشهد- نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: نیروهای مسلح ما در آماده‌باش کامل بوده و انگشت بر روی ماشه دارند.

حجت‌الاسلام حسن اخلاقی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره سرنگونی یک بالگرد و تهدیدات وی علیه کشورمان، اظهار کرد: به اظهارات فردی که روزی سه نوبت تغییر موضع می‌دهد، نباید اعتنایی کرد. این‌گونه سخنان بیشتر ناشی از استیصال است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با یادآوری وقایع «جنگ تحمیلی رمضان»، افزود: در آن نبرد، با وجود هزینه‌هایی که دشمن بر ما تحمیل کرد، اقتدار جمهوری اسلامی باعث شد مدیریت جنگ به طور کامل در اختیار ما قرار گیرد و دشمن در نهایت با استیصال مجبور به پذیرش آتش‌بس یک‌طرفه در دو مرحله شد.

وی با تأکید بر هوشیاری کامل نیروهای مسلح، تصریح کرد: مردم ضمن حفظ هوشیاری خود، هیچ نگرانی نداشته باشند؛ چرا که نیروهای مسلح ما در آماده‌باش کامل بوده و انگشت بر روی ماشه دارند. هرگونه تحرک دشمن در هر موقعیتی، با پاسخ متناسب، سنگین و مقتدرانه مواجه خواهد شد.

اخلاقی امیری با اشاره به اینکه هنوز از تمام توانمندی‌های نظامی کشور استفاده نشده است، خاطرنشان کرد: طراحی دفاعی ما برای بازه‌های زمانی طولانی است و دشمن نیز از این موضوع آگاه است. ما ضمن پیگیری مذاکرات برای استیفای حقوق ملت، ذره‌ای از حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد و با تکیه بر توان نیروهای مسلح و پشتوانه حضور مردم در صحنه، مقتدرانه از کیان کشور دفاع می‌کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دشمن امروز در وضعیت استیصال قرار گرفته و خواستار توافق است، اما جمهوری اسلامی ایران با قدرت و منطق از مواضع خود دفاع خواهد کرد.

کد مطلب 6855484

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