به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدقربان ولیزاده، صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، با اشاره به نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید حسین سلامی اظهار داشت: همزمان با این ایام، مراسمی مردمی با حضور گسترده اقشار مختلف و بسیجیان در مصلای شهرری و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد تا حاضران بار دیگر با آرمانهای این شهید والامقام بیعت کنند.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران در ادامه گفت: اقتدار موشکی و دفاعی کشور، دشمنان را به پذیرش قدرت ایران وادار کرد و نیروهای مسلح راه راهبردی «سردار وعدههای صادق» را ادامه میدهند.
وی افزود: شهید سلامی که به عنوان «سردار وعدههای صادق» شناخته میشود، در دوران فرماندهی خود با ایستادگی و قاطعیت، اقتدار کشور را حفظ کرد و مانع از هرگونه عرض اندام دشمنان شد. مأموریت ایشان همواره بر توسعه، پیشرفت و تعالی همهجانبه نیروهای مسلح و سپاه پاسداران استوار بود.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران تصریح کرد: برآیند مجاهدتهای این شهید بزرگوار در عرصههای مختلف مشهود است؛ در حوزه جنگ نرم، حضور مستمر و ۱۰۵ شبانهروزی مردم و بسیجیان در صحنه، توطئههای دشمن را خنثی کرد؛ در جبهه زمینی، رزمندگان شجاعانه از مرزهای کشور دفاع میکنند.
ولیزاده در پایان خاطرنشان کرد: شهادت فرماندهان سرافراز و شهدای والامقام در جنگهای تحمیلی اخیر مایه تأثر است، اما راه آنان ادامه دارد.
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