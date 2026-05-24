نیکزاد: نیروهای مسلح با عزمی راسخ، دشمن را شکست خواهند داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد، در نطق پیش از دستور سومین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی که امروز (یکشنبه سوم خرداد ماه) و با حضور ۲۱۵ نفر از نمایندگان برگزار شد، گفت: به روح بلند حضرت امام راحل(ره) و امام شهیدان حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(ره) درود می‌فرستیم و برای رهبر حکیم، بصیر و زمان‌شناس‌مان، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مد ظله‌العالی) آرزوی سلامت، عزت و توفیق روزافزون داریم. به روح شهدای سرافراز اسلام و به ویژه شهدای جنگ رمضان و سرداران و فرماندهان و دانشمندان شهید در سراسر محور مقاومت درود می‌فرستیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سالروز شهادت امام باقر(ع) را خدمت مردم شریف ایران و همکاران عزیز و تلاشگرم در مجلس شورای اسلامی تعزیت عرض می‌کنم و همچنین سالروز فتح خرمشهر به فرمان حضرت امام(ره) را گرامی می‌داریم.

نیکزاد افزود: آزادسازی خرمشهر در تاریخ ایران بزرگ اسلامی، فقط یک پیروزی نظامی نبود، بلکه یک رویداد سرنوشت‌ساز با لایه‌های عمیق معنا و پیام برای امروز جامعه‌ی ایران است. این فتح بزرگ، اهمیت اتحاد و همبستگی ملی را نشان داد. در عملیات بیت‌المقدس، یک ایران، پای فرمان رهبر خود ایستاد و نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم، در کنار هم جنگیدند؛ این اتحاد مقدس، رمز شکوفایی ما در آن مقطع بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این فتح، همچنین درس امید و خودباوری در سخت‌ترین شرایط بود. خرمشهر در شرایطی آزاد شد که بسیاری از تحلیل‌گران نظامی جهان، بازپس‌گیری آن را غیرممکن می‌دانستند. این پیروزی نشان داد که با تکیه بر توان داخلی، و خلاقیت و ایمان نیروی انسانی مؤمن، می‌توان بن‌بست‌ها را شکست.

نیکزاد تصریح کرد: نیروهای مسلح مقتدر و مردم بزرگ ایران، در این ۸۴ شب، نشان دادند که همچنان بر همان مرامند و با مقاومت و پایداری در برابر فشار، تسلیم‌ناپذیر باقی مانده، و با عزمی راسخ، دشمن خود را شکست خواهند داد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این ایستادگی و پایداری، وظیفه مسئولان را در برابر این مردم بزرگ، چند برابر سنگین‌تر می‌کند؛ نمایندگان تلاشگر، انقلابی و دغدغه‌مند مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در طول جنگ با همین عزم پیگیر انجام وظایف خود بوده و هستند.

نیکزاد با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی در راستای وظایف نظارتی خود در کنار دولت محترم مسائل را با جدیت دنبال می‌کنند، ادامه داد: این کمیسیون ها به ویژه در حوزه معیشت مردم، مسائل مرتبط با جنگ را دنبال کرده اند و روزانه ده‌ها جلسه در تعامل مشترک دولت و مجلس تشکیل می‌شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن در این مقطع به دنبال افزایش فشار اقتصادی است و ما وظیفه داریم پدافند و آفند خود را در این حوزه قوی‌تر از گذشته تقویت کنیم، بیان کرد: همچنین جلسات نظارتی مجلس که به صورت مجازی برگزار می‌شود، تلاشی در این راستاست و البته موضوعات تخصصی به صورت ویژه توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال پیگیری است. مجلس شورای اسلامی از متن مردم، برای خدمت به مردم و جان فدای آن‌هاست. به مردم عزیز ایران اطمینان می‌دهم که این‌ تلاش‌ها تا حصول نتیجه نهایی استمرار خواهد داشت.