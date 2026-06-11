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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

حسن‌زاده: اراده شهید سلامی بر مردمی‌سازی، امنیت دفاع و قدرت ملی بود

حسن‌زاده: اراده شهید سلامی بر مردمی‌سازی، امنیت دفاع و قدرت ملی بود

ری- فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: اراده سپهبد شهید حسین سلامی بر مردمی‌سازی امنیت، دفاع و قدرت ملی بود و امروز اثر راهبردهای ایشان را در جنگ‌ها می‌بینیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسن‌زاده، صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: شهید سلامی شخصیتی ذوابعاد داشتند؛ ایشان یکی از تئوریسین‌های برتر نظامی در عصر ما بودند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه گفت: اراده سپهبد شهید حسین سلامی بر مردمی‌سازی امنیت، دفاع و قدرت ملی بود و امروز اثر راهبردهای ایشان را در جنگ‌ها می‌بینیم.

وی افزود: شهید سلامی شخصیتی قرآنی بود و تمام مبانی را در راهبردها و روش‌ها از قرآن استخراج می‌کرد. او معتقد بود اراده ملت‌ها در میدان است که نتیجه جنگ را تعیین و تکلیف می‌کند.

فرمانده سپاه محمد رسول الله در پایان تصریح کرد: او علم را مبنای قدرت می‌دانست. ما امروز اثر راهبردهای شهید سلامی و تصمیمات ایشان را در این جنگ‌ها دیدیم. ما به خاطر این دستاوردها مدیون فرماندهان شهید هستیم.

کد مطلب 6857131

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