به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسن‌زاده، صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: شهید سلامی شخصیتی ذوابعاد داشتند؛ ایشان یکی از تئوریسین‌های برتر نظامی در عصر ما بودند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه گفت: اراده سپهبد شهید حسین سلامی بر مردمی‌سازی امنیت، دفاع و قدرت ملی بود و امروز اثر راهبردهای ایشان را در جنگ‌ها می‌بینیم.

وی افزود: شهید سلامی شخصیتی قرآنی بود و تمام مبانی را در راهبردها و روش‌ها از قرآن استخراج می‌کرد. او معتقد بود اراده ملت‌ها در میدان است که نتیجه جنگ را تعیین و تکلیف می‌کند.

فرمانده سپاه محمد رسول الله در پایان تصریح کرد: او علم را مبنای قدرت می‌دانست. ما امروز اثر راهبردهای شهید سلامی و تصمیمات ایشان را در این جنگ‌ها دیدیم. ما به خاطر این دستاوردها مدیون فرماندهان شهید هستیم.