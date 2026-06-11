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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

آیت الله اراکی:حمله به منافع آمریکا و حامیانش واجب شرعی است

آیت الله اراکی:حمله به منافع آمریکا و حامیانش واجب شرعی است

قم- عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: حمله به منافع آمریکا در هر کجا که باشد و مقابله با کسانی که در خدمت قدرت آمریکا هستند، برای هر کسی که توانایی انجام آن را دارد، یک واجب شرعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در پیامی، ایستادگی مقابل دشمن صهیونی-آمریکایی را واجب دانست و تصریح کرد: بر آزادگان منطقه واجب است که در برابر طغیان دشمن صهیونیستی-آمریکایی سکوت نکنند؛ به‌ویژه پس از آنکه این دشمن به بزرگ‌ترین قدرت اسلامی و شخصیت دینی، یعنی رهبر امت و شهید بزرگوار، امام علی خامنه‌ای (قدس الله سره) متجاوزانه حمله کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در چنین شرایطی که سلطه صهیونیسم و آمریکا در حال فروپاشی است، استکبار آمریکا توطئه‌ای را برای خلع سلاح مجاهدان غیور در عراق و لبنان آغاز کرده است تا بدین‌وسیله، نخست نیروهای مقاومت را تضعیف کرده و سپس با درهم‌شکستن روحیه عزت و استقلالِ مردمان منطقه، زمینه را برای سلطه‌جویی تمام‌عیار استعمار بر تمامی این سرزمین‌ها فراهم آورد. بر همین اساس، مراتب زیر را اعلام می‌داریم:

نخست: هرگونه اقدامی که منجر به تضعیف روحیه مقاومت در میان ملت‌های منطقه گردد، از نظر شرعی حرام است. بی‌شک، خلع سلاح کردن نیروهای مقاومت، عینِ تضعیف مقاومت و یاری رساندن به مستکبران و کفارِ حربی، به‌ویژه استکبار صهیونیستی-آمریکایی است.

دوم: بر آزادگان منطقه واجب است که در برابر طغیان دشمن صهیونیستی-آمریکایی سکوت نکنند؛ به‌ویژه پس از آنکه این دشمن به بزرگ‌ترین قدرت اسلامی و شخصیت دینی یعنی رهبر امت و شهید بزرگوار امام سید علی خامنه‌ای (قدس الله سره) متجاوزانه حمله کرد.

سوم: دشمن آمریکا کافر حربی است و جهاد با او با تمام توان، بر هر مؤمن آزاده‌ای که به احکام اسلام باور دارد، واجب است. حمله به منافع آمریکا در هر کجا که باشد و مقابله با کسانی که در خدمت قدرت آمریکا هستند، برای هر کسی که توانایی انجام آن را دارد، یک واجب شرعی است.

کد مطلب 6857139

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