احیای موزه یکصدساله آموزش و پرورش کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در بازدید از موزه آموزش و پرورش استان، بر ضرورت بازآفرینی و احیای بنای تاریخی این مجموعه تأکید کرد و آن را یکی از ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی شهر دانست.
وی با اشاره به قدمت بیش از یک قرن این ساختمان اظهار کرد: این بنا از جمله مدارس کلاسیک قدیمی کرمانشاه است که توسط خاندان کزازی پایهگذاری شده و در دورههای مختلف نیز کاربری آموزشی و موزهای داشته است.
استاندار کرمانشاه افزود: این مجموعه دارای ارزش تاریخی و فرهنگی ویژهای است و کمتر بنایی با چنین هویت و پیشینهای در سطح شهر وجود دارد که بتواند روایتگر بخشی از تاریخ آموزش و پرورش استان باشد.
حبیبی با بیان اینکه این ساختمان در دوران جنگ تحمیلی دچار آسیبهای جدی شده است، تصریح کرد: در جریان عملیات رمضان خسارتهایی به این بنا وارد شد، اما اکنون هدف اصلی، بازسازی و احیای آن برای نمایش تاریخ و فرهنگ اصیل کرمانشاه است.
وی ادامه داد: در کنار این مجموعه، بنیاد ایرانشناسی نیز میتواند با ارائه ظرفیتهای پژوهشی و تاریخی خود، نقش مهمی در معرفی پیشینه فرهنگی استان ایفا کند و این همکاری در کنار موزه آموزش و پرورش تعریف خواهد شد.
استاندار کرمانشاه همچنین با تأکید بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی گفت: اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مأموریت دارند روند مقاومسازی و احیای این مجموعه را دنبال کنند.
وی خاطرنشان کرد: در گام نخست، دو ساختمان موجود باید مقاومسازی شود و سپس نحوه بهرهبرداری از این مجموعه در قالب موزه یا سایر کاربریهای فرهنگی مشخص خواهد شد.
حبیبی تأکید کرد: احیای این بنا از مطالبات جدی فعالان فرهنگی استان است و تلاش میشود با تأمین اعتبارات لازم، این پروژه بدون وقفه اجرایی شود تا امکان بهرهبرداری عمومی از آن فراهم گردد.
وی در پایان گفت: هدف نهایی این است که نسل امروز و آینده بتوانند با حضور در این مجموعه، با تاریخ آموزشی و فرهنگی کرمانشاه آشنا شده و بخشی از هویت این دیار را از نزدیک لمس کنند.
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