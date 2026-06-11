انبار ۴۰۰ میلیاردی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در قرچک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روانبخش بوربور،ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف یک انبار بزرگ مواد آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در قرچک خبر داد.

بوربور در ادامه اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان قرچک در پی دریافت اخباری مبنی بر وجود مواد آرایشی و بهداشتی قاچاق در یک انبار واقع در شهرک صنعتی قرچک، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی انبار، با هماهنگی قضائی طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه از انبار مذکور بازرسی کردند و انواع مواد آرایشی و بهداشتی قاچاق شامل انواع شامپو، انواع کرم و پودر، انواع دستمال‌های کاغذی و ... به تعداد بیش از ۱۱ هزار کارتن کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر شد. ارزش کالاهای قاچاق کشف شده بر اساس نظر کارشناسان، ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

بوربور در پایان خاطرنشان کرد: متهم این پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی و انبار وی نیز پلمب شد.