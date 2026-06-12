پلمب واحد مشاور املاک فاقد مجوز در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و صیانت از حقوق شهروندان، یک واحد صنفی مشاور املاک فاقد پروانه کسب در شهر همدان شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، پلمب شد.

این اقدام در چارچوب برنامه‌های مشترک نظارتی و با نظارت مستقیم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، پلیس اماکن، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک صورت گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ضمن تأکید بر استمرار اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک در سراسر استان، اظهار کرد: مراجعه شهروندان به واحدهای دارای پروانه کسب معتبر، نقشی تعیین‌کننده در حفظ حقوق قانونی طرفین معامله و پیشگیری از بروز اختلافات و دعاوی ملکی دارد.

محمد معینی با اشاره به تداوم نظارت‌های میدانی افزود: برخورد با واحدهای فاقد مجوز، فعالیت‌های غیرقانونی و تخلفات صنفی در حوزه مشاوران املاک با جدیت ادامه خواهد داشت و بازرسی‌های مشترک به‌صورت مستمر در سراسر استان انجام می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در پایان ادامه داد: از شهروندان درخواست داریم پیش از انجام هرگونه معامله ملکی، از اعتبار پروانه کسب مشاور املاک اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.