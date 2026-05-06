پلمب ۹ نانوایی متخلف در سنندج طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان افزود: در پی تشدید نظارتها بر بازار نان و برخورد با متخلفان، طی یک هفته گذشته در مجموع ۹ واحد نانوایی سنگک آزادپز در سنندج بهدلیل گرانفروشی و عدم رعایت نرخ مصوب پلمب شدهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در این زمینه اظهار کرد: از این تعداد، ۵ واحد در روزهای گذشته و ۴ واحد نیز امروز با دستور قضات تعزیرات حکومتی پلمب شدند.
رحیمیان با اشاره به نرخ مصوب نان سنگک آزادپز افزود: قیمت هر قرص نان سنگک با وزن ۴۵۰ گرم ۲۵ هزار تومان تعیین شده و دریافت هرگونه وجه اضافی تحت عناوین مختلف تخلف محسوب میشود.
وی تأکید کرد: در صورت احراز تخلف، علاوه بر تشکیل پرونده و اعمال جریمه نقدی، واحد صنفی متخلف بهصورت فوری پلمب خواهد شد.
رحیمیان با اشاره به تداوم طرحهای نظارتی گفت: نظارت بر عملکرد نانواییها با محوریت تعزیرات حکومتی و با همکاری بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بهصورت مستمر ادامه دارد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانه ارتباطی تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و برخورد قانونی انجام شود.
نظر شما