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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

اعزام تیم منتخب خردسالان هیئت زورخانه‌ای استان البرز به مسابقات کشوری

اعزام تیم منتخب خردسالان هیئت زورخانه‌ای استان البرز به مسابقات کشوری

کرج ـــ کاروان ورزشی خردسالان استان البرز برای شرکت در دومین دوره مسابقات تیمی و هنرهای فردی خردسالان کشور، عازم استان همدان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، کاروان ورزشی خردسالان استان البرز برای شرکت در دومین دوره مسابقات تیمی و هنرهای فردی خردسالان کشور، عازم استان همدان شد. این تیم منتخب متشکل از ۸ ورزشکار آینده‌دار است که به مربیگری مصطفی واحد و سرپرستی محمدمهدی شوندی، برای نمایش توانمندی‌های خود در این رویداد بزرگ کشوری حضور یافته‌اند.

منوچهر خسروزاده، رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان البرز، در آستانه اعزام این تیم، ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی توجه به رده‌های پایه، سرمایه‌گذاری روی خردسالان را ضامن بقا و اعتلای فرهنگ غنی پهلوانی در آینده دانست. وی با بیان اینکه پرورش نسل جدید در گود زورخانه، فراتر از ورزش، یک رسالت فرهنگی است، افزود: «تربیت خردسالان با روحیه ایثار، جوانمردی و منش پهلوانی، اولویت اصلی ما در هیئت استان است و این اعزام، گامی عملی در مسیر استعدادیابی و پشتوانه‌سازی برای ورزش استان محسوب می‌شود.»

خسروزاده در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای نمایندگان البرز در این رقابت‌ها گفت: «این ورزشکاران مستعد در دو بخش تیمی و هنرهای فردی شامل چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، کباده و میل‌بازی به مصاف حریفان کشوری می‌روند. من به توانمندی این آینده‌سازان ایمان کامل دارم و اطمینان دارم این حضور در همدان، فرصتی طلایی برای کسب تجربه ارزشمند و درخشش نام استان البرز در سطح ملی خواهد بود.»

کد مطلب 6857192

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