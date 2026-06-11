به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، کاروان ورزشی خردسالان استان البرز برای شرکت در دومین دوره مسابقات تیمی و هنرهای فردی خردسالان کشور، عازم استان همدان شد. این تیم منتخب متشکل از ۸ ورزشکار آینده‌دار است که به مربیگری مصطفی واحد و سرپرستی محمدمهدی شوندی، برای نمایش توانمندی‌های خود در این رویداد بزرگ کشوری حضور یافته‌اند.

منوچهر خسروزاده، رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان البرز، در آستانه اعزام این تیم، ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی توجه به رده‌های پایه، سرمایه‌گذاری روی خردسالان را ضامن بقا و اعتلای فرهنگ غنی پهلوانی در آینده دانست. وی با بیان اینکه پرورش نسل جدید در گود زورخانه، فراتر از ورزش، یک رسالت فرهنگی است، افزود: «تربیت خردسالان با روحیه ایثار، جوانمردی و منش پهلوانی، اولویت اصلی ما در هیئت استان است و این اعزام، گامی عملی در مسیر استعدادیابی و پشتوانه‌سازی برای ورزش استان محسوب می‌شود.»

خسروزاده در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای نمایندگان البرز در این رقابت‌ها گفت: «این ورزشکاران مستعد در دو بخش تیمی و هنرهای فردی شامل چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، کباده و میل‌بازی به مصاف حریفان کشوری می‌روند. من به توانمندی این آینده‌سازان ایمان کامل دارم و اطمینان دارم این حضور در همدان، فرصتی طلایی برای کسب تجربه ارزشمند و درخشش نام استان البرز در سطح ملی خواهد بود.»