به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر صبح امروز جمعه در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمونهای ورودی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی اظهار کرد: فراهمسازی محیطی آرام، ایمن و استاندارد برای دانشآموزان از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش در فرآیند برگزاری آزمونها است و تمامی عوامل اجرایی باید با نهایت دقت، مسئولیتپذیری و رعایت کامل ضوابط، در راستای صیانت از حقوق داوطلبان تلاش کنند.
وی افزود: فرآیند برگزاری آزمونهای ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی از ساعت هشت صبح امروز جمعه ۲۹ خردادماه آغاز شده و در مجموع ۲۴ هزار و ۳۷۲ داوطلب در سراسر استان در این رقابت علمی حضور دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: آزمونها در ۱۷۷ مرکز آزمون و در ۲۳ منطقه آموزشی استان برگزار میشود و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری منظم، دقیق و استاندارد آزمونها پیشبینی شده است.
علیفر گفت: سلامت، امنیت و عدالت آموزشی سه اصل اساسی در برگزاری این آزمونها است و تلاش شده است تا با نظارت مستمر و حضور میدانی مسئولان، شرایطی مطلوب برای شرکتکنندگان فراهم شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از عوامل اجرایی، مراقبان، رؤسای حوزههای امتحانی و خانوادههای دانشآموزان، برای تمامی داوطلبان آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد دانشآموزان مستعد استان بتوانند با بهرهگیری از فرصتهای آموزشی موجود، مسیر رشد علمی و تربیتی خود را با موفقیت ادامه دهند.
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