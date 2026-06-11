بابایی اقدم: جلوی ساخت‌ و ساز خارج از ضابطه در بازار رشت گرفته شود

فریدون بابایی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتشسوزی ناگوار دیماه در بازار تاریخی رشت اظهار کرد: این حادثه بالغ بر ۲۵ هزار متر مربع از اعیانیهای بازار شامل ۵۰۰ واحد تجاری را تخریب کرد.
وی افزود: در کمتر از دو روز پس از حادثه، مصوبهای شتابزده برای نوسازی بافت در قالب واحدهای دو طبقه تصویب شد که خوشبختانه پس از مدتی تلاشها برای ابطال آن به نتیجه رسید.
تخریب سه کاروانسرای تاریخی در آتشسوزی
بابایی اقدم با بیان اینکه در فرایند باید بازسازی عین به عین انجام شود، تصریح کرد: پیش از این حادثه، واحدهایی با قدمت دوره صفویه و قاجاریه در بازار رشت وجود داشت که باید از آنها حفاظت میکردیم، اما متأسفانه بر اساس گزارش همکاران، حدود سه کاروانسرا شامل «ملک»، «طاقی بزرگ» و «طاقی کوچک» به طور کامل تخریب شده و تعدادی راستهها نیز آسیب دیدهاند.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با ابراز نگرانی شدید از روند فعلی بازسازی گفت: بدون نظارت کافی از سوی دستگاه متولی، مردم به شکل دلخواه و بدون تبعیت از هرگونه ضابطه و مقررات شهرسازی و فنی در حال بازسازی هستند و این بسیار نگران کننده است.
وی ادامه داد: ما نگرانیهای خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کردهایم و انتظار داریم مسئولین شهری و شهرستانی به صورت فوری و فوتی جلوی هرگونه ساختوساز خارج از ضابطه را بگیرند، به ویژه در مناطقی مانند طاقی بزرگ و طاقی کوچک که شاهد تخریب بافت ثبتملی شدهایم.
تأکید بر حفظ هویت تاریخی در کنار مطالبات مالکان
بابایی اقدم با بیان اینکه این موضوع را با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری خواهد کرد، ادامه داد: دغدغههای مالکانی که ماه هاست به دلیل تعطیلی واحدهایشان منتظر بازگشت به فعالیت شغلی هستند را درک میکنیم، اما بخشی از هویت تاریخی شهر رشت است که باید با وسواس و حساسیت کامل مانع از وقوع لطمات جبرانناپذیر به معماری شهر شویم.
وی با اشاره به اظهارات مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: ظاهراً هماهنگی با میراث فرهنگی تنها و تنها در نمای ساختمانهایی که اجرا میشود لحاظ شده است متأسفانه این حادثه میتوانست به عنوان یک فرصت مورد استفاده قرار گیرد، اما تنها به اجرای یک نمای آجری قرمز رنگ بدون توجه به ضوابط فنی محدود شده است.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان تصریح کرد: من شخصاً شاهد بودم که حتی با مصالح ضایعاتی، قوطیهای فلزی و امثال آن در حال بازسازی واحدها هستند که این امر خطرات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
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