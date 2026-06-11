آیت الله لائینی: روستامحوری رکن اساسی اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر پنجشنبه در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و جمعی از مدیران استانی، ضمن پاسداشت سالروز بنیانگذاری جهاد سازندگی و گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، حضور مستمر مردم در صحنه و نعمت ولایت را پدیدهای الهی و شگفتآور خواند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه پیش از انقلاب ایران و وابستگی رژیم طاغوت به صهیونیستها گفت: امروز به برکت ولایت فقیه، ذلت دیروز به عزت تبدیل شده است.
وی توییتهای اخیر ترامپ و تهدیدهای بیمحتوای دیگر قدرتها را نشانه آشکار درماندگی و ضعف آنان ارزیابی کرد.
آیتالله محمدی لائینی بر استقرار یک نظام مدیریتی منسجم در حوزه کشاورزی که همه جریانهای سیاسی آن را بپذیرند، تأکید کرد و افزود: صرف نظر از گرایش سیاسی، همگان باید بر این باور باشند که کشاورزی نیازمند پیشرفت است.
به گفته وی، مقابله جدی با تخلفهایی نظیر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و حفر چاههای غیرقانونی از اولویتهای انکارناپذیر محسوب میشود.
نماینده ولی فقیه در مازندران با ابراز نارضایتی از عدم تحول چشمگیر در شیوههای کشاورزی طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته اظهار داشت: هنوز ۸۰ درصد فعالیتهای کشاورزی به روش سنتی دنبال میشود.
وی بازنگری الگوی کشت هماهنگ با تغییر الگوی بارش، لایروبی آبراههها و آببندانها و همچنین بهرهگیری از تجارب کشورهای پیشرفته در پیوند صنعت و کشاورزی را خواستار شد.
امام جمعه ساری گسترش بیضابطه شهرها و پدیده حاشیهنشینی را مورد انتقاد قرار داد و روستامحوری را رکن اساسی اقتصاد مقاومتی معرفی کرد.
وی برخورد با ساخت ویلای غیرمجاز و تصرفهای بزرگ زمین را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: واحدهای گلخانهای که به تولید و اشتغال کمک میکنند، نیاز به تغییر کاربری ندارند.
آیتالله محمدی لائینی به چالشهایی همچون افزایش قیمت نهادهها، بحران عرضه مرغ و نحوه مدیریت آرد اشاره کرد و گفت: تیم اقتصادی دولت باید سهمیه کالابرگ را افزایش دهد و الگوهای مصرف را اصلاح کند.
وی هشدار داد: یک سوم مواد غذایی تولیدی کشور به هدر میرود که این امر اتلاف منابع آبی و انرژی را نیز به دنبال دارد.
نماینده ولی فقیه در مازندران در خطاب به مسئول جهاد کشاورزی استان بر توقع بالای جامعه کشاورزی تأکید کرد و گفت: ارتباط ما نباید تنها به هفته کشاورزی خلاصه شود.
وی افزود: سند ۲۵ ساله توسعه باید با محوریت اقتصاد مقاومتی، اولویت دادن به روستاها و الحاق برنامه خنثیسازی تحریمها تنظیم گردد.
آیتالله محمدی لائینی در پایان تصریح کرد: کشاورزی مازندران باید الهامبخش سایر استانها باشد نه پیرو آنها، و انتظار میرود کارها به صورت جهادی پیش برود.
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