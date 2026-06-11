به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه تهدیدات واهی خود علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مدعی شد که امشب حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد داد.

دونالد ترامپ که از اولین روزهای جنگ ۴۰ روزه، آرزوی اشغال جزیره خارک را در سر می‌پروراند و همواره به علت قدرت نیروهای مسلح ایران از تصمیم خود در این رابطه عقب نشینی کرده، بار دیگر آرزوهای خود را در قالب تهدیدی جدید مطرح و مدعی شد که جزیره خارک و دیگر تاسیسات زیرساختی نفت ایران را به زودی تحت اشغال خود در خواهد آورد و بازارهای نفت و گاز ایران را تحت کنترل خواهد گرفت. وی طی ۱۰۰ روز گذشته بارها تهدیدات مشابهی علیه ایارن مطرح کرده است.

ترامپ همچنین بدون توجه به تمسخر اظهارات خود از سوی رسانه‌های غربی بار دیگر مدعی شد که ایران ناوگان هوایی و نیروهای نظامی و رادارهای خود را از دست داده بود.

پیش از این رسانه های غربی با تمسخر ادعاهای ترامپ اعلام کرده بودند که اگر ایران نیروهای هوایی خود را از دست داده است، بالگرد پیشرفته آمریکا چگونه بر فرار تنگه هرمز سرنگون شده است؟