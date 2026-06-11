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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

لاف‌زنی ترامپ: نفت و گاز ایران را تصاحب می‌کنیم! 

لاف‌زنی ترامپ: نفت و گاز ایران را تصاحب می‌کنیم! 

دونالد ترامپ که پس از وعده‌های پوشالی در مورد رسیدن به توافق با ایران در مذاکرات، این روزها راهبرد تهدیدات واهی را در دستور کار خود قرار داده، بار دیگر ایران را تهدید کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه تهدیدات واهی خود علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مدعی شد که امشب حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد داد.

دونالد ترامپ که از اولین روزهای جنگ ۴۰ روزه، آرزوی اشغال جزیره خارک را در سر می‌پروراند و همواره به علت قدرت نیروهای مسلح ایران از تصمیم خود در این رابطه عقب نشینی کرده، بار دیگر آرزوهای خود را در قالب تهدیدی جدید مطرح و مدعی شد که جزیره خارک و دیگر تاسیسات زیرساختی نفت ایران را به زودی تحت اشغال خود در خواهد آورد و بازارهای نفت و گاز ایران را تحت کنترل خواهد گرفت. وی طی ۱۰۰ روز گذشته بارها تهدیدات مشابهی علیه ایارن مطرح کرده است.

ترامپ همچنین بدون توجه به تمسخر اظهارات خود از سوی رسانه‌های غربی بار دیگر مدعی شد که ایران ناوگان هوایی و نیروهای نظامی و رادارهای خود را از دست داده بود.

پیش از این رسانه های غربی با تمسخر ادعاهای ترامپ اعلام کرده بودند که اگر ایران نیروهای هوایی خود را از دست داده است، بالگرد پیشرفته آمریکا چگونه بر فرار تنگه هرمز سرنگون شده است؟

کد مطلب 6857291

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      5 1
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      کوبا و گرینلند تا فرصت دارند به بمب هسته ای مجهز شوند
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      4 0
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      چه غلطا.پیرخرفت تیمارستانی.
    • سلطان IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      2 0
      پاسخ
      با سلام ترامپ یه تروزیست سنتی است که دستش به خون مردم بی گناه آغشته شده است او حالا می خواهد با توجه ایران روی جزایر ایران اقدام مزورانه ای در دیگر نقاط داشته باشد که لازم است بسیج و نیروی انتظامی گوش بزنگ و حواسشان روی دیگر نقاط حساس ایران باشد چون زورهای آخر را می زند و هیچ غلطی نمی تواند بکند روباه حیله گر
    • هموطن IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      2 1
      پاسخ
      هرگز نخواهیم گذاشت

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