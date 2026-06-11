هاآرتص: نتانیاهو باعث «شکست استراتژیک» اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در سرمقاله امروز پنجشنبه خود، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرد که او با تصمیم فاجعهبار خود مبنی بر کشاندن آمریکا به جنگ مشترک با ایران و اعزام ارتش اسرائیل به جنوب لبنان، باعث شکست استراتژیک اسرائیل در برابر «بزرگترین و خطرناکترین دشمن خود» یعنی ایران شده و همچنین حمایت آمریکا از تل آویو را تضعیف کرده است.
این روزنامه اذعان کرد که جنگ علیه ایران که با توهم دروغین سرنگونی حاکمیت آن آغاز شد و با انتظار دستیابی به «پیروزی آسان» بر حزبالله ادامه یافت، یک ماجراجویی غیرمسئولانه بوده است.
این روزنامه به اعترافات خود در مورد جنگ در منطقه ادامه داده و تأکید کرد که ایران از جنگ قویتر بیرون آمده، و بازدارندگی بیشتری در برابر اسرائیل ایجاد کرده و وحدت جبههها را بر آن تحمیل میکند و خواستههای ترامپ برای کاهش سطح برنامه هستهای خود را رد میکند.
هاآرتص اذعان کرد که حزبالله از ترور سید حسن نصرالله دبیرکل شهید خود، در سال ۲۰۲۴ و از تلفات نیروهای نظامی خود بهبود یافته است.
تل آویو برگههای استراتژیک خود را از دست میدهد
در همین راستا، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که ایران در تضعیف بازدارندگی اسرائیل موفق بوده است.
شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز اعلام کرد که تل آویو وارد دورههای متعدد رویارویی با ایران میشود و بدین ترتیب «مهم ترین برگههای استراتژیک» خود را از دست میدهد. این کانال اذعان کرد که تهران پس از ۳ سال جنگ، در اتصال مجدد جبههها به یکدیگر موفق بوده است.
کانال ۱۲ افزود که هیچ کس در نهادهای امنیتی و نظامی نمیتوانست چنین سناریویی را از جنگ با ایران تصور کند. چرا که اسرائیل در مقابله با تهدیدات وجودی فراروی خود هیچ موفقیتی به دست نمی آورد.
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