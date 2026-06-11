احمد گلچین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش هنرمندان در بازتاب رویدادهای مهم کشور اظهار کرد: مردم ایران اسلامی به تعبیر رهبر معظم انقلاب در میدان دفاع از آرمانها و ارزشهای ملی و دینی حضوری فعال و اثرگذار دارند و هنرمندان نیز مأموریت دارند این حضور و حماسهآفرینی را برای افکار عمومی روایت کنند.
وی از برگزاری اجتماعی بزرگ اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و قرآن در استان گلستان خبر داد و افزود: هنرمندان گلستانی همگام با حرکت مردمی در سراسر کشور، در شهرهای مختلف استان و بهویژه مرکز گلستان، با خلق آثار فرهنگی و هنری به روایت روزهای ماندگار تاریخ ایران اسلامی خواهند پرداخت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تأکید بر اهمیت روایتگری هنری گفت: آنچه امروز مورد تأکید است، انتقال واقعیتهای جامعه ایران و نمایش روحیه همبستگی، تمدنسازی و مسئولیتپذیری مردم به جهانیان از طریق زبان اثرگذار هنر است.
گلچین خاطرنشان کرد: برای اجرای این برنامهها در تمامی شهرستانهای استان هماهنگیهای لازم انجام شده و فراخوانهای مرتبط نیز منتشر شده است تا هنرمندان در رشتههای مختلف فرهنگی و هنری بتوانند در این رویداد مشارکت کنند.
وی ادامه داد: در این حرکت فرهنگی، هنرمندان حوزههای گوناگون از جمله هنرهای تجسمی، نمایشی، موسیقی، ادبیات، رسانه و فعالیتهای قرآنی حضور دارند و پیشکسوتان، جوانان و نوجوانان در کنار یکدیگر به تولید و اجرای آثار هنری خواهند پرداخت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ابراز امیدواری کرد که آثار تولید شده بتواند تصویری واقعی از روحیه مردم ایران، انسجام ملی و نقشآفرینی اقشار مختلف جامعه را به مخاطبان داخلی و خارجی منتقل کند و سهم هنر را در ثبت و ماندگارسازی این مقطع تاریخی افزایش دهد.
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