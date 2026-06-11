برگزاری آئین سیاه پوشان شهر تهران؛ عطر سیب در میدان امام‌ حسین برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه رویداد و نمایشگاه عطر سیبوو آغاز آئین سیاهپوشان شهر تهران عصر امروز پنجشنبه ۲۱ خردادماه در میدان آئینی امام حسین (ع) و حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از برگزاری موفقیتآمیز رویداد «عطر سیب» با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و افزایش چشمگیر تعداد هیئتهای شرکتکننده خبر داد.
به گزارش [نام رسانه]، اعلمی با اشاره به سابقه چندساله برگزاری این رویداد گفت: امسال نیز این برنامه به همت مشترک سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد. با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی، تأکید دکتر زاکانی، شهردار تهران، بر این بود که این مراسم بهتر، باشکوهتر و پرشورتر از سالهای گذشته اجرا شود.
وی با بیان اینکه نقدینگی قابلتوجهی توسط هیئتهای ثبتنامشده جمعآوری شده است، افزود: به حق و انصاف، هیئتها باید دعای ویژهای برای مجموعههایی داشته باشند که در این مسیر کمکرسانی کردند.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره تغییرات اعمالشده در فرآیند ثبتنام توضیح داد: سامانه عطر سیب امسال گسترش یافت و فضا را برای ثبتنام همه متقاضیان باز کرد. برخلاف سالهای گذشته که ممکن بود سامانه بر اساس یک سقف عددی بسته شود، تلاش ما بر این بود تا روزهای آخر نیز پنجره ثبتنام باز بماند. در همین راستا، هیئتهایی که دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی بودند نیز به لیست اضافه شدند.
اعلمی آمار ثبتنامها را نشانه استقبال گسترده دانست و اظهار داشت: امسال بیش از ۲ هزار هیئت نسبت به سال گذشته افزایش ثبتنام داشتیم که نشاندهنده رشد مشارکت مردمی و هیئتی در این رویداد است.
افتتاح نمایشگاه محصولات هیئات با تخفیفهای ویژه
وی همچنین از افتتاح نمایشگاهی مرتبط با این رویداد خبر داد و گفت: نمایشگاهی امروز افتتاح میشود که تا بیست و هشتم ماه جاری دایر خواهد بود. در این محل، محصولات مرتبط با هیئتها عرضه میشود و تخفیفاتی نیز برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.
اعلمی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این بوده است که این خدمت به نحو شایسته و با تکریم کامل هیئتهای مذهبی ارائه شود. اگر استقبال مردم از این نمایشگاه مطلوب باشد، فعالیت آن را در ایام محرم نیز ادامه خواهیم داد.
در بخشی از برنامه با حضور مهدی چمران، علیرضا زاکانی و حسین اقا میری از پیرغلام اهل بیت حاج یدالله بهتاش تجلیل شد.
روضهها را خالی از موعظه نگذارید
بهتاش در خاطره ای گفت: حدود ۶ سال شبهای عاشورا در محضر رهبر انقلاب منبر بروم من یک شعر یک حدیث می خوانم. سال آخر شعری را شروع کردم به خواندن، شعری طولانی است و می رسد به اینجا که بی روزی حلال دعا مستجاب نیست و حدیثی خواندم. روضه را که خواندم آقا گفتند شعرت شاهکار صائب بود ولی موعظه برای شما بود. این مواعض را برای مردم بگویید و مجالس خالی از موعظه نباشد.
وی تاکید ورد: هیئتی ها و مداحان تریبون دار مجالس ما خالی از موعظه نباشد. ظواهر را هم باید رعایت کرد خواهران گرامی در مجالس امام حسین حرمت را نگه داریم.
بهتاش بیان کرد: در این فرصت پیش آمده تشکر ویژه کنم از مسئولی که در این جنگ و وضعیت جهادی عمل کرده است، از اقای زاکانی تشکر می کنم و از خدا می خواهم این رزمندگان را پیروز بگرداند.
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