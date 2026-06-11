https://mehrnews.com/x3cj6x ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ کد مطلب 6857477 استانها کرمان استانها کرمان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ یکصد و سومین شب پیمان مردم کرمان با آرمانهای مقاومت کرمان- مردم کرمان در یکصد وسومین شب اجتماعات مقاومت ملی بار دیگر در میدان کوثر این شهر حضوری باشکوه داشتند. دریافت 23 MB کد مطلب 6857477 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و دومین شب مقاومت ملی مردم کرمان شکوه حماسه تجمع شبانه مردم ارومیه به ایستگاه ۱۰۳ رسید حضور پرشور هنرمندان در تجمع شبانه حمایت از ایران اسلامی یکصدمین شب میدان داری مردم کرمان در میدان آزادی برچسبها حماسه حضور مقاومت اجتماع مردمی کرمان
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