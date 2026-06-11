  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

یکصد و سومین شب پیمان مردم کرمان با آرمان‌های مقاومت

یکصد و سومین شب پیمان مردم کرمان با آرمان‌های مقاومت

کرمان- مردم کرمان در یکصد وسومین شب اجتماعات مقاومت ملی بار دیگر در میدان کوثر این شهر حضوری باشکوه داشتند.

دریافت 23 MB
کد مطلب 6857477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها